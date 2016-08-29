"Нафтогаз" ставит под угрозу процесс финансового оздоровления "Укрнафты" - глава компании

Об этом сообщает пресс-служба «Укрнафты», ссылаясь на заявление главы компании Марка Роллинса.

«Фактически, удовлетворение этих предложений приведет к невозможности для «Укрнафты» пользоваться своим имуществом, право на которое доказано решениями судов высших инстанций. Нас огорчает такой подход, потому что он подвергает опасности весь процесс финансового оздоровления компании, и является не в пользу «Укрнафты», - процитировала пресс-служба главу компании.

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Кроме того, в своем заявлении Роллинс отметил, что позиция «Нафтогаза» ставит его в очень сложное положение, поскольку он как глава компании должен соблюдать интересы всех акционеров, а не только «Нафтогаза», который владеет контрольным пакетом акций.

«Как на председателя правления компании на меня возложена обязанность отстаивать права всех ее акционеров, и такие предложения ставят меня в очень сложное положение», - подчеркнул Роллинс, добавив, что вместо совместных усилий для вывода компании из кризиса, действия мажоритарного акционера – «Нафтогаза», могут привести «Укрнафту» к точке невозврата.

Как сообщал УНИАН, Марк Роллинс приступил к исполнению обязанностей главы «Укрнафты» в сентябре 2015 года, после того, как его летом утвердил наблюдательный совет компании. За это время новый глава стабилизировал финансовое положение компании, уплатив рекордную сумму дивидендов, и обеспечил текущую уплату налогов.

К концу 2015 года Роллинс для спасения компании предложил разработать и утвердить план досудебной санации "Укрнафты". 22 июня 2016 года план досудебной санации крупнейшей в Украине нефтедобывающей компании «Укрнафта» находился на стадии согласования с Кабинетом министров Украины. Дальнейшим этапом станет его рассмотрение на собрании акционеров, которое пройдет в средине сентября.

В мае 2014 г. Высший хозяйственный суд Украины обязал компании «Укртрансгаз» и «Нафтогаз Украины» не препятствовать «Укрнафте» в осуществлении ее права собственности и выдать газ из подземных хранилищ в объеме 2 млрд куб. м. Это решение остается невыполненным и до сегодня.

Вследствие чего уже возбуждено несколько уголовных производств. Кроме того, в начале августа Окружной административный суд Киева обязал Государственную фискальную службу Украины принять 2 млрд куб. м природного газа в качестве налогового залога.