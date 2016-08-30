Мексика застраховалась на мировых рынках от обвала стоимости нефти на $1 миллиард

Мексика купила страховку на международных рынках от падения цены нефти в 2017 году за более чем 19 миллиардов песо (более 1 миллиарда долларов), передает РИА Новости со ссылкой на сообщение Министерства финансов этой латиноамериканской страны.

По условиям страховки, среднегодовой показатель цены нефти в 2017 году зафиксирован на уровне 42 доллара и покрывает объем добычи в 250 миллионов баррелей.

"Такими действиями защищается расходная часть федерального бюджета от падения цены нефти ниже данного уровня", — говорится в сообщении Минфина.

Читайте такжеMorgan Stanley прогнозирует падение стоимости Brent до $40Для покупки страховки в общей сложности было совершено 46 операций на международных рынках страхования.

По оценкам экспертов, в 2016 году Мексика имеет все шансы получить второй год подряд существенные выплаты по своей нефтяной страховке для покрытия падения цен на нефть.

Потенциальный размер выплат оценивается экспертами более чем в 3 миллиарда долларов при стоимости самой страховки в 1 миллиард. В конце 2015 года страна застраховала свои нефтяные риски в части падения цены у пула международных банков на уровне 49 долларов за баррель.

Подобная практика используется Мексикой с 1990 года, однако никогда ранее ей не удавалось получить выплаты по страховке два года подряд. В декабре прошлого года Мексика уже получила около 6,3 миллиарда долларов в виде такой страховки.

Мексика является одним из крупных мировых производителей нефти с добычей на уровне около 2,2 миллиона баррелей в день. Тенденции последних лет привели к сокращению добычи, хотя 10 лет назад нефтяная компания Pemex достигла рекордных 3,38 миллиона баррелей производства в день. Сейчас власти пытаются переломить ситуацию и обеспечить рост добычи.