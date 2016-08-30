Цены на нефть после резкого обвала незначительно выросли

10:01, 30 августа 2016
Энергетика
1249

Но эксперты не исключают дальнейшее падение стоимости топлива.

REUTERS

На мировых торгах во вторник, 30 августа, цены на нефть растут на фоне удешевления доллара после двухнедельного максимума, передает Reuters.

Но есть сомнения в том, что нефтепроизводители договорятся о заморозке добычи на встрече в сентябре, и это продолжает оказывать давление на котировки.

Так, фьючерсы на нефть Brent поднялись 0,26%, до $49,39 за баррель, фьючерсы на американскую марку WTI - на 0,34%, до $47,14 за баррель.

Читайте такжеМексика застраховалась на мировых рынках от обвала стоимости нефти на $1 миллиард Слабость доллара делает покупку нефти дешевле для держателей других валют, потенциально подогревая спрос.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сказал на прошлой неделе, что не считает интервенции на рынок нефти необходимыми, поскольку "рынок движется в правильном направлении".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter