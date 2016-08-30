Цены на нефть после резкого обвала незначительно выросли
Но эксперты не исключают дальнейшее падение стоимости топлива.
На мировых торгах во вторник, 30 августа, цены на нефть растут на фоне удешевления доллара после двухнедельного максимума, передает Reuters.
Но есть сомнения в том, что нефтепроизводители договорятся о заморозке добычи на встрече в сентябре, и это продолжает оказывать давление на котировки.
Так, фьючерсы на нефть Brent поднялись 0,26%, до $49,39 за баррель, фьючерсы на американскую марку WTI - на 0,34%, до $47,14 за баррель.
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Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сказал на прошлой неделе, что не считает интервенции на рынок нефти необходимыми, поскольку "рынок движется в правильном направлении".