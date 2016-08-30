Крупнейшая в России частная нефтекомпания сократила прибыль почти на 40%

Чистая прибыль крупнейшей в России частной нефтекомпании «Лукойл» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом полугодии 2016 года снизилась на 37% и составила 105,392 млрд руб., следует из отчета компании.

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Выручка компании за тот же период сократилась на 13,7%, до 2,516 трлн руб. EBITDA упала на 8,6%, до 381,56 млрд руб. При этом EBITDA без учета иракского проекта «Западная Курна-2» сократилась всего на 0,4% и составила 353,179 млрд руб.

«Лукойл» на конец первого квартала 2016 года возместил $6,24 млрд затрат на разработку месторождения «Западная Курна-2», невозмещенными остаются $1,5 млрд, следует из пояснений к отчетности. Общие затраты компании на проект на конец первого полугодия текущего года составили $7,23 млрд, передает РБК.

Капзатраты «Лукойла» за январь-июнь 2016 года снизились на 20,8%, до 241,447 млрд руб. Затраты удалось сократить в основном за счет завершения основной программы модернизации российских НПЗ, переходу на стадию поддержания добычи на «Западной Курне-2» и сокращению расходов на разведочное бурение по международным шельфовым проектам, отмечает компания.

Объем добычи нефти и конденсата сократился на 5,5%, до 349,6 млн барр. Это связано с сокращением объемов компенсационной нефти по проекту «Западная Курна-2», продажей в 2015 году доли в Caspian Investments Resourses, владеющей активами в Казахстане, а также со снижением добычи на зрелых месторождениях в Западной Сибири.

Свободный денежный поток за полугодие вырос на 16,9%, до 83,4 млрд руб.