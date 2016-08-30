Минэнергоугля хочет реформировать госшахты за 25 миллиардов

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины планирует до 2020 года направить на реформирование государственных угольных предприятий 25,287 млрд грн, из которых 10,572 млрд грн составят средства госбюджета.

Об этом говорится в программе реформирования угольной отрасли, подготовленной Минэнергоугля.

«Ориентировочный объем финансирования программы на период до 2020 года составит 25,287 млрд грн, в том числе из государственного бюджета – 10,572 млрд грн», – говорится в документе, переданном УНИАН.

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В министерстве рассчитывают, что финансирование расходов на государственное покрытие высокой себестоимости угля (дотации), а также на капитальное строительство и техническое переоснащение угледобывающих предприятий будет осуществляться только в 2016 и 2017 годах и составит соответственно 2,1 млрд грн и 3,698 млрд грн. При этом ожидается, что до 2018 года будет направлено 890 млн грн на ввод в эксплуатацию первой очереди шахты №10 «Нововолынская».

«После 2017 года государственная поддержка по себестоимости и техническому переоснащению угледобывающих предприятий предусматриваться не будет», - уточнили в министерстве.

Согласно тексту программы, в течение 16 месяцев после начала работ планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию первую очередь шахты-новостроя № 10 «Нововолынская» с проектной мощностью 450 тыс. тонн угля в год. Кроме того, министерство намерено в течение 3 лет завершить строительство второй очереди шахты им. Сургая мощностью 300 тыс. тонн угля в год.

«Техническое переоснащение предполагается осуществить по 22 угледобывающим предприятиям с общим объемом инвестиций 15 млрд грн, в том числе по 8 предприятиям государственная поддержка предусмотрена в 2016 году в объеме 700 млн грн», - говорится в программе.

Также сообщается, что программа предусматривает реконструкцию 4 угледобывающих предприятий с общим объемом капитальных вложений 3,8 млрд грн, что позволит увеличить производственную мощность на 2,855 млн тонн.

«Выполнение этих мероприятий позволит обеспечить в 2020 году добычу угля на уровне 9,2 млн тонн», - подытожили в министерстве.

Как сообщал УНИАН, Украина в январе-июне 2016 года уменьшила добычу энергетического и коксующегося угля по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 2,5% - до 19 млн тонн. Из этого объема 3 млн тонн, или 15,9%, было добыто на государственных шахтах.

В конце мая министр энергетики Игорь Насалик заявил, что ведомство намерено ликвидировать 11 государственных шахт и еще 15 подготовить к приватизации. При этом он отметил, что 7 перспективных шахт министерство намерено оставить в государственной собственности.

Ранее министр сказал, что вывод государственных шахт на безубыточность может занять 6-10 месяцев.

Справка УНИАН. В угольной отрасли Украины часто возникали скандалы вокруг дотаций на устаревшие, неэффективные и убыточные государственные угольные предприятия. В большинстве случаев, используя госпомощь, руководители угольных предприятий и государственные чиновники незаконно получали доходы.

К примеру, уголь с госшахт реализовывался через ряд посредников и вследствие этого убытки угольных предприятий только росли. Ранее на этих схемах, по информации СМИ, зарабатывали посредники из окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича. При цене тонны угля в 400 грн после перепродажи через несколько компаний его стоимость увеличивалась до 1 тыс. грн. Таким образом, 600 грн оседало в карманах окружения Януковича. Кроме того, были случаи, когда на госшахты привозили уголь с копанок, реализовывая его как добытый на госпредприятии, что позволяло также получать незаконный доход.

В 2014 году на дотации угольным предприятиям планировалось выделить 12 млрд грн, однако из-за боевых действий на востоке Украины, где находятся большинство шахт, было выделено около 9 млрд грн. Размер дотаций в 2013 году составил около 13 млрд грн.