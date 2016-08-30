Объемы открытых месторождений нефти упали до минимума за 70 лет

Геологоразведчики в 2015 году обнаружили 2,7 млрд баррелей новых запасов нефти, что стало минимумом с 1947 года, следует из данных консалтинговой компании Wood Mackenzie, сообщает Bloomberg.

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Это одна десятая часть новых запасов нефти по сравнению со средним показателем с 1960-х годов.

Как отмечает агентство, снижающиеся цены на нефть привели к сокращению затрат на геологоразведку.

Кроме этого, сообщается, что в 2016 году падение может оказаться еще более существенным. К настоящему времени найдено только 736 млн баррелей нефти.

В то же время, по прогнозам EIA, мировой спрос на нефть вырастет с 94,8 млн баррелей в сутки в этом году до 105,3 млн баррелей в сутки к 2026 году.