Подготовка к зиме. Сколько газа нужно Украине

Лето закончилось, впереди – отопительный сезон, который последние годы для Украины является достаточно сложным периодом из-за агрессии России. Тем не менее, мы без критических потерь проходили каждый раз зиму – пусть в обрез, но хватало и угля, и газа. Хотя нервозность не отступала до самой весны.

Вот и сейчас государственный энергохолдинг «Нафтогаз» продолжает наращивать запасы голубого топлива в подземных хранилищах. К 30 августа накоплено 12,3 млрд кубометров. Закачка началась 7 апреля, на тот момент остаток топлива в ПХГ составлял более 8 млрд кубометров.

По планам «Нафтогаза», Украина войдет в отопительный сезон с 14,5 млрд кубометров газа в хранилищах. Этого объема, по словам главы компании Андрея Коболева, нам хватит в виду резкого сокращения потребления газа в последние годы в пределах 30% на фоне внедрения программ энергоэффективности и перехода к политике экономии, что соответствует европейским стандартам.

Для сравнения: в предыдущий отопительный сезон в ПХГ было накоплено чуть больше 17 млрд кубометров газа, к сезону 2014/2015 годов - 16,7 млрд. Кстати, порядка 6 млрд куб. м приходится на так называемый технологический газ, который расходуется на проведение перекачки.

Газ сейчас импортируем в основном по словацкому маршруту. А еще - из Венгрии и Польши. От закупок голубого топлива у агрессора Украина отказалась с ноября 2015 года. По словам главного коммерческого директора «Нафтогаза» Юрия Витренко, отказались, потому что стоимость реверсного газа ниже предложения российского газового монополиста.

«Нафтогаз» закупает топливо за собственные средства, накопленные в отечественных банках, и за счет кредита ЕБРР на пополнение хранилищ исключительно реверсным газом. Сейчас идут переговоры о его увеличении до 500 млн долларов с 300, которые практически уже потрачены. В качестве донора рассматривается Всемирный банк. Активную закупку «Нафтогаз», по словам Коболева, будет вести в третьем квартале, что свойственно для этого времени года – основные объемы европейские компании завершили закупать и цены на рынке снижаются из-за сокращения спроса.

Между тем, у Минэнергоугля свое видение подготовки к отопительному сезону. Глава профильного министерства Игорь Насалик считает, что активную закупку газа нужно было начинать намного раньше, из-за чего мы не только не сэкономили, а наоборот – больше потратили. И кредит «Нафтогазу» не нужен – компания, которая впервые с 2006 года не получает поддержку от государства в виде компенсации разницы в ценах и тарифах на тепло, по итогам первого полугодия получила прибыль 21,8 млрд гривен.

«У меня возникает большой вопрос: а зачем «Нафтогазу» кредит Всемирного банка? Премьер сказал, что за первое полугодие «Нафтогаз» получил прибыль в размере свыше 20 миллиардов гривен. Разве этого недостаточно, чтобы закупать газ? Я считаю, что после того, как мы пришли к единой цене на газ, в привлечении каких-либо кредитов, кроме инвестиционных, нет необходимости», - сказал Насалик в одном из своих интервью.

Что касается объема запасов в хранилищах, то в министерстве подчеркивают, что согласно утвержденному балансу объем газа в ПХГ должен составлять 17 млрд кубометров, и «Нафтогаз» уже технически не успеет довести накопление топлива до этого необходимого уровня.

Так правильная ли стратегия подготовки к зиме у «Нафтогаза», хватит ли нам топлива на отопительный сезон и нет ли просчетов в цене закупок – с этими вопросами УНИАН обратился к экспертам.

Зима – время сложное

Эксперты уверяют, что тактика, выбранная «Нафтогазом», верная. Все идет сейчас правильно – и по цене, и по срокам. Вот только объем накопления желательно все-таки увеличить, особенно с учетом состояния дел в угольной сфере. Но на это нет средств. И в этом вопросе важна позиция правительства – в его компетенции решить данную задачу.

«Нафтогаз» наметил для себя некую коммерческую цель – закачать для отопительного сезона 14,5 млрд кубометров газа. Мы, по традиции, работали с группой американских экспертов, которые проверяли целесообразность такого объема топлива. С их точки зрения, целевой объем – 17 млрд кубометров. При этом они считают, что 14,5 млрд – правильная задача «Нафтогаза». Но с точки зрения энергетической безопасности страны и возможно холодной зимы нужно иметь в ПХГ 17 млрд. Чтобы накопить такой объем, «Нафтогазу» необходимо соответствующее решение правительства и финансовые источники. Ни первого, ни второго на сегодня нет», - прокомментировал ситуацию УНИАН директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

По его словам, 17 млрд кубометров газа нужны для страховки. На сегодняшний день угольные склады пусты. У нас нет антрацита и нерискового источника его пополнения. Доставка из оккупированной части Донбасса проблемная в виду военных действий. То есть, нет никаких гарантий, что антрацит будет поставляться. При этом есть еще проблемы с газовой группой угля - традиционная для Украины ситуация с финансированием госшахт и их работой не позволили заложить достаточное количество лав, поэтому производство идет шатко. Таким образом, избытка угля группы «Г» тоже нет.

«По расчетам Минэнергоугля, наши запасы угля составят 2,8 млн тонн, по 1,4 угля двух типов. Для сравнения: предыдущие два года рекомендации были на уровне 5-6 млн тонн, чтобы спокойно пройти зиму, в период которой могут быть морозы до минус 20 в течение нескольких недель. Никто от этого не застрахован. К тому же из 118 теплокоммунэнерго счета 104 заблокированы до сих пор, и они не могут активно готовиться к отопительному сезону. В этом вопросе тоже нужно содействие правительства», - сказал Харченко.

Президент Центра «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар также считает, что запланированный «Нафтогазом» объем накопления в 14,5 млрд кубометров – достаточный для Украины, исходя из объемов потребления предыдущие два года. Тем более, что они из года в год сокращаются. Но нужно брать в расчет ряд факторов, которые недоучитываются «Нафтогазом».

«Первое – может понадобиться больше газа вследствие проблем с углем, второе – опять-таки, никто не знает, насколько будет холодной зима. Поэтому объем 14,5 млрд кубометров - минимальный, лучше иметь запасы на 2 млрд больше. Запас беды не делает», - подчеркнул эксперт.

Директор энергопрограмм Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский тоже отмечает, что желательно иметь большие запасы газа, чем 14,5 млрд кубометров.

«Очень сложно спрогнозировать, хватит ли Украине для отопительного сезона 14,5 млрд кубометров газа. НАК пришла к такой цифре, отталкиваясь от результатов прошлого отопительного сезона – исходя из резкого сокращения потребления населением плюс теплая зима. Считаю, что объем в 16 млрд – необходим для относительно спокойного прохождения сезона», - отметил Землянский.

По его словам, чем больше газа в хранилищах, тем больше можно поднять газа в течение суток. Это касается и обеспечения транзита. Если будут проблемы, то «Газпром» воспользуется этим моментально и снова заявит об украинской транзитной несостоятельности. Это будет хорошей подачей в сторону «Северного потока».

Эксперты сходятся во мнении, что период закупки газа «Нафтогазом» выбран верно, а его прибыль за полугодие в 21,8 млрд гривен - переток денежных потоков исключительно в структуре компании, особенно с учетом доведения тарифов до рыночной цены. Эти деньги будут потрачены на развитие украинской газодобычи. Результат будет виден не сразу, может через год, два, три. Но если этого не делать, то развиваться данная сфера в Украине не будет. Поэтому кредиты «Нафтогазу» для пополнения запасов в хранилищах не то что нужны, а просто необходимы.

И если даже в определенный период российский газ был дешевле реверсного, то решение «Нафтогаза» не покупать топливо у «Газпрома» верное. Ведь каждый доллар, проплаченный агрессору, стреляет в нашу страну. И этот фактор нас должен сподвигнуть на то, что покупать газ можно где угодно, но только не у России.

К примеру, цена газа из Словакии составляла в июле 173-174 долл. за тыс. куб. м, стоимость доставки варьируется от 6,5-12,5 долл. за тысячу кубов. «Газпром» предложил газ за 173 доллара. В третьем квартале российский монополист понизил для нас стоимость газа до 168 долларов. Но и спотовые цены в Европе начали резко опускаться на 25% на фоне излишка предложения, в среднем стоимость составляет ниже 160 долларов.

«Работа по закупке газа с учетом ценовых колебаний спотового рынка Европы имеет свои риски. В мирных условиях просчеты можно было бы считать проколом менеджмента «Нафтогаза». Но нужно учитывать – в Украине фактически идет война, разыгранная Россией. Да, закупили газ в определенный момент несколько дороже, но в наших реалиях это не является преступлением, наоборот – поиском выхода из ситуации, и достойного», - сказал Гончар.

Подготовка к провокациям «Газпрома»

Конечно, нельзя снимать со счетов ожидаемую позицию «Газпрома», если вдруг мы не сможем в виду малого количества газа в хранилищах поднять в отведенный срок нужный ему объем для транзита. Мы прекрасно знаем «джентельменский» набор газпромовской пропаганды, которым он для дискредитации Украины как транзитного государства пользуется в отопительный период традиционно.

К примеру, в виду сильных холодов его европейский партнер запросит увеличить объем подачи газа, у вдруг это случится в феврале, когда основной отбор топлива уже осуществлен. «Газпром» делает нам заявку на увеличение транзита на сутки (24 часа) и вбрасывает газ в трубу, который идет от границы до границы по ГТС 36 часов, то есть разница 12 часов. Раньше мы поднимали свой газ и перегоняли в Европу заказанный объем, а потом использовали российский газ в том же объеме на свои нужды. Если газа в хранилищах будет мало, то поднять заказанный «Газпромом» объем мы за сутки не сможем - давления на выходе из хранилища может быть недостаточно для подачи газа. Конечно, российский газовый монополист преподнесет это европейцам в качестве некомпетентности Украины как транзитера и опять будет наставить на строительстве обходных трубопроводов.

Что «Газпром» готовится к скандалам, свидетельствует ситуация в конце июля - начале августа, когда российский монополист не только сократил объемы транзита до рекордного минимума, но и снизил давление подачи газа на входе в газотранспортную систему Украины, что создало определенные технологические проблемы для «Укртрансгаза». То есть, налицо очередная провокация. «Нафтогаз» эффективно решил эту проблему и проинформировал о происходящем Европейскую комиссию с просьбой зафиксировать нарушения «Газпрома».

Мы прекрасно понимаем, что таких провокаций в отопительный сезон нельзя исключать, нужно быть к этому готовыми, отметил Гончар.

«Ни на «Нафтогазе», ни на «Укртрансгазе» не лежит юридическая ответственность за поставки газа в Европу, мы не имеем транзитных контрактов с европейскими компаниями. Обеспечение транзита – зона ответственности «Газпрома». Если его волнует судьба европейских клиентов, то пусть закачивает свой газ в наши хранилища на экстремальные случаи. Но он давно отказался от этого. Если принципиально не хочет лично это делать, то пусть размещает газ на хранение через другие компании. А «Укртрансгаз» работает прозрачно, причем куда прозрачней, чем даже ряд европейских трейдеров, не говоря уже о «Газпроме», - пояснил ситуацию Гончар.

При этом он подчеркнул, что нужно быть во всеоружии, когда «Газпром» подымет визг и шум – дескать, в украинских ПХГ недостаточно накоплено газа. Украина должна выступить с четкой позицией – это ваша обязанность, мы можем посодействовать хранением, но не брать на себя ответственность за поставки. Кстати, Гончар не исключает, что этой зимой будут задействованы «Газпромом» и иные ноу-хау. Его главная тактическая задача – показать несостоятельность Украины как транзитера. Нужно быть готовыми к отпору и четкому ответу на все его выпады. Тем более, что нам есть, что сказать.

Нана Черная (УНИАН)