Цены на нефть продолжают снижаться на фоне укрепления доллара

На мировых торгах в среду, 31 августа, цены на нефть снижаются на фоне укрепления доллара до трехнедельного максимума, а статистика из США свидетельствует о росте запасов черного золота в стране, передает Reuters.

Так, фьючерсы на нефть Brent опустились на 0,14%, до $48,30 за баррель, фьючерсы на американскую нефть WTI упали на 0,17%, до $46,27 за баррель.

Читайте такжеМексика застраховалась на мировых рынках от обвала стоимости нефти на $1 миллиард Укрепление доллара делает импорт нефти более дорогим для покупателей, использующих другие валюты, что может спровоцировать снижение спроса.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США увеличились на 942.000 баррелей до 525,2 миллиона за неделю, завершившуюся 26 августа, что почти совпадает с прогнозами аналитиков.

Официальные показатели Управления энергетической информации (EIA) будут опубликованы в среду во второй половине дня.