Беларусь с 1 сентября снова снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Беларусь с 1 сентября снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает БЕЛТА.

Читайте такжеБеларусь остается лидером на рынке импортных нефтепродуктов Украины - свыше 70%Согласно постановлению Совета Министров РБ, ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет снижена с $90,1 до $80 за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин снизится с $63,9 до $56,8 за 1 т, на товарные бензины - с $54,9 до $48,8 за 1 т. Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $32 за 1 т (была $36). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 августа.