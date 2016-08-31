"Энергоатом" и корейская KHNP будут сотрудничать в достройке двух блоков Хмельницкой АЭС

Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом», оператор всех действующих АЭС Украины, и корейская энергетическая компания Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) 31 августа подписали меморандум о взаимопонимании с целью расширения взаимодействия в ядерно-энергетической отрасли, где одним из приоритетных направлений будет достройка третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС, сообщает пресс-служба «Энергоатома».

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«Основными направлениями сотрудничества станут вопросы достройки энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС и реализации проекта «Энергетический мост Украина - Европейский Союз», - отмечают в компании.

Согласно сообщению, меморандум о взаимопонимании подписали президент «Энергоатома» Юрий Недашковский и президент, главный исполнительный директор KHNP доктор Сок Чо.

«НАЭК «Энергоатом» приветствует начало сотрудничества с ведущей мировой компанией - Korea Hydro & Nuclear Power. Мы убеждены, что наша совместная работа даст дополнительный импульс для развития отечественных технологий в атомной энергетике», - цитирует пресс-служба Недашковского.

Отмечается, что с целью организации выполнения меморандума в ходе встречи была достигнута договоренность о формировании руководящего комитета, в состав которого войдут два сопредседателя (по одному представителю от каждой стороны) и члены комитета. Члены руководящего комитета будут координировать все вопросы сотрудничества в рамках данного меморандума, а также разрабатывать на основании этого сотрудничества соответствующие коммерческие соглашения (или ряд сделок).

По словам президента и главного исполнительного директора KHNP, проект достройки энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС будет успешно завершен, если НАЭК «Энергоатом» и KHNP будут работать совместно на общую цель.

«Особенно, учитывая, что обе компании накопили богатый опыт и знания за период строительства и эксплуатации атомных электростанций в течение последних 40 лет», - подчеркнул доктор Сок Чо.

В меморандуме указано, что Украина и Республика Корея являются странами-членами Международного агентства по атомной энергии (MAГАТЭ) и участниками Договора о нераспространении ядерного оружия, которые добросовестно соблюдают свои обязательства по нераспространению ядерного оружия. Партнеры считают, что их сотрудничество в области мирного использования ядерной энергии будет способствовать стабильному социально-экономическому развитию Украины и Республики Корея.

Справка УНИАН. Государственное предприятие Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» является оператором четырех действующих атомных электростанций Украины (Запорожской, Ривненской, Южно-Украинской и Хмельницкой). На 4-х украинских АЭС эксплуатируется 15 атомных энергоблоков, из которых 13 типа ВВЭР-1000 и два - ВВЭР-440, общей установленной мощностью 13 тыс. 835 МВт. На стадии достройки в НАЭК «Энергоатом» находятся два энергоблока ХАЭС суммарной мощностью 2000 МВт.

Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd. (KHNP) является крупнейшей электроэнергетической компанией, которая производит около 32% от суммарного производства электроэнергии в Южной Корее. Главный офис компании расположен в городе Кёнджу. KHNP является владельцем и эксплуатирующей организацией 24 энергоблоков АЭС суммарной установленной мощностью 21716 МВт. Кроме того, KHNP имеет 6 атомных энергоблоков на стадии строительства, и планирует построить дополнительные 4 единицы в Корее.