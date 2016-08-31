Кабмин хочет увеличить запасы газа на зиму до 17 миллиардов кубов

Кабинет министров Украины рассматривает возможность увеличения запасов газа для прохождения отопительного сезона 2016-2017 годов до 17 млрд кубометров с запланированных ранее 14,5 млрд кубометров.

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Об этом на брифинге сказал первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив.

«У нас прошло заседание Антикризисного штаба, обсуждались вопросы энергетической безопасности, в том числе в сфере обеспечения газом. Этот вопрос действительно обсуждался на заседании правительства, обсуждался вопрос - сколько нужно 17 или 14 (млрд кубометров - УНИАН), - сказал Кубив. - Позиция премьер-министра такая: у нас есть факт использования газа в теплые зимы и у нас есть факт использования газа в холодные зимы, например, в 2013-2014 годах. Надо посмотреть, и газа должно быть достаточно, чтобы обеспечить (прохождение сезона и в холодную, и в теплую зиму - УНИАН)».

При этом Кубив подчеркнул, что финансирование дополнительной закупки газа также обсуждалось и оно обеспечено. «Вопрос будет урегулирован в бюджете этого года. Также у нас было и донорство - это сумма порядка 10 млрд грн, кроме того у нас есть резервные фонды. Все будет сбалансировано, газ будет закуплен. Объемы определены минимум - теплая зима, максимум - холодная зима. Цифра, которая обсуждалась сегодня - 17 млрд кубометров газа. Поручение в ближайшее время будет оформлено. И мы рассчитываем на холодную зиму. Газ, если останется, будет использован в следующем году».

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа на текущий момент составляют 12,255 млрд куб. м.