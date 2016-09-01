В Украине с сегодняшнего дня подорожала электроэнергия

В Украине с 1 сентября 2016 года поднялись тарифы на электрическую энергию для населения на 25-30% согласно принятому ранее плану повышения тарифов Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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В соответствии с этим планом, с 1 сентября тарифы на электрическую энергию для населения выросли до 71,4 коп./кВт-ч при потреблении до 100 кВт-ч в месяц, до 1,29 грн/кВт-ч (от 100 до 600 кВт-ч), а при уровне потребления более чем 600 кВт-ч тариф составит 1,638 грн/кВт-ч.

Также комиссия установила тариф на электроэнергию для многодетных семей, семей с приемными детьми, детских домов и общежитий (независимо от объема потребления электроэнергии) на уровне 0,714 грн/кВт-ч.

Для религиозных организаций, детских центров «Артек» и «Молодая гвардия», а также городского электрического транспорта тариф составит 1,29 грн/кВт-ч.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2015 года НКРЭКУ утвердила двухлетний график повышения тарифов на электроэнергию для населения. Согласно этому графику тарифы были поэтапно подняты с 1 апреля и 1 сентября 2015 года в среднем на 45,2% и 23% соответственно.

С 1 марта 2016 года НКРЭКУ повысила тариф на электроэнергию для населения до 57 коп. за кВт-ч при потреблении до 100 кВт-ч.

Следующее повышение тарифов для населения произойдет с 1 марта 2017 года - до уровня 90 коп./кВт-ч при потреблении до 100 кВт-ч в месяц и 1,68 грн/кВт-ч – при потреблении более 100 кВт-ч в месяц.