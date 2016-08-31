Опубликован график отключения электроэнергии в Харькове в сентябре

«Харьковоблэнерго» опубликовала график отключения электроэнергии в районах города в сентябре.

Потребители будут отключаться в дневное время суток, с 9:00 до 16:00. Неудобства связаны с плановыми капитальными ремонтами воздушных линий электропередачи. Основянский район (телефон для справок: 52-50-56) 2, 5-8 сентября – ул. Борисоглебская 1-27, 2-34, ул. Октябрьская 209-245, 134-158, в-зд Семафорный 1-9, 2-4, пер. Семафорный 3-23, 2-30, ул. Вешенская 1-27, 2-26, ул. Руднева 1-15, 2-28, ул. Мичурина 2-44, 1-53, ул. Стародубская 4-36, 9, ул. Маршака 30-48, 41-51 9, 12 сентября – ул. Красной звезды 1-17, 2-16/59, ул. Вокзальная 41-59/16, пер. Волынский 1-15/5, 2-8, ул. Хорольская 1-13, 6-18 13 сентября – ул. Анапская 5-31, 4-24, ул. Самаркандская 45-61, 50-66, ул. Тяньшанская 3-21, 2-26, пр-кт 50 лет СССР 101-145 14-15 сентября – ул. Железноводская 4-14, пер. Биологический 1-31, 4-22/1, ул. Олейниковская 2-10 16, 19-23, 26-30 сентября – ул. Зеленая 89-117, 60-62, 1-85, 2-50, ул. Заводская 87-123, 94/32-128, ул. Хорольская 15-21а, 20-30, 29-59, 32/101-68, пр-кт Гагарина 254-264, 244-252, ул. Л. Чайкиной 1/40-35, 2-36, 34-38, ул. Достоевского 74-88, 89-99, 7-53, 2-10, ул. Грозненская 25-29, 3-5, 4-6, ул. Волынская 15а-19, 14-52, ул. В. Коновалова 81-119, 72-110, ул. Ильменская 5-37, 2-38, ул. Одесская 56-108, ул. Валдайская 42-54, ул. Заводская 43-83, 46-92, ул. Харьковская 47-57, 64-78, ул. Жихорская 43-65, пер. Кривомазова 3-7, 4-10. Слободской район (телефон для справок: 52-50-56) 1 сентября – пер. Забайкальский 2-12, ул. Анадырская 1-21, 14, ул. Ньютона 7, 7а, 7б, 11, 13, ул. Фонвизина 11, 13. Киевский район (телефон для справок: 739-94-40) 1-2, 5-9, 12-16, 19-23, 26-30 сентября – ул. Квитучая ул. Квитучая, в-зд Квитучий, ул. Б. Ромашова, пер. Островский, ул. К. Корка 3-47, ул. Потапенко, ул. П. Мирного; ул. Вологодская 1-27, ул. Луганская, ул. Курская, ул. Сагайдачного, ул. Шевченко 265-297; ул. Проспектная, ул. Минераловодская, ул. Якира 97-113, ул. Приходьковская, ул. Высочинская, ул. Шаляпина 1-11, ул. Фурманова, ул. Соединенная, ул. А. Ульянова 2-6; в-зд С. Челюскина, ул. С.Челюскина 1-39, 2-36; ул. Речная, ул. Кировская, ул. Пушкина, пер. 1 Бассейный, ул. П. Коммуны 25-73, 34-50; пер. Краснознаменный. Московский район (телефон для справок: 62-00-14) 1-2, 5-9, 12-16 сентября – ул. Франковская, пл. Фейербаха, пер. Почтовый, ул. Примеровская, пер. Куйбышева, ул. Куйбышева, пер. Ладожский, пер. Санжаревский, ул. Сомовская, ул. Коперника, ул. Брюсова, пер. Франковский, пер. Октябрьский, ул. Ново-Набережная. 19-23, 26-28 сентября – Внутриквартальная сеть “Велозавод” (ул. М. Батицкого ж/д № 43; 45; пер. Автострадный ж/д №10; ул. Халтурина ж/д № 50а) Шевченковский район (телефон для справок: 343-42-11) 1-2, 5-9 сентября – ул. Дербентская, ул. Местная, в-зд 1, 2, 3 Петровские, ул. Нагорная, ул. Залесская, пер. Фанинский 12-16, 19-23 сентября – ул. Минская 51-63, 52-74, ул. Саржинская, ул. Рязанская, ул. Красного Летчика, ул. Крымская, ул. Новгородская, 45-55, 62-68, ул. Ляпунова 41, 43, 45, ул. Авиационная 43-53, 30-38, ул. Бакулина 38, 42 26-30 сентября – ул. Котельниковская, ул. Связи, ул. Цезаря Кюи, ул. Аграрная, ул. Тобольская, ул. Казахстанская, пер. Товарищеский, ул. Товарищеская Индустриальный район (телефон для справок: 94-58-80) 12-16 сентября – ул., пр-зд, пер., в-зд Пономаренковские, б-р, пр-зд Ив. Каркача, ул. Мохначанская, ул. Плиточная, ул. Молодежная, ул. Станковая, 3, 4 в-зд Станковые, пер. Станковый, ул. Луи Пастера, 3, 5, 6 пр-зд Зеленодольские, ул. Генерала Манагарова 19-21 сентября – пер. Роганский, ул. Роганская, тупик Роганский, б-р Ив. Каркача Немышлянский район (телефон для справок: 94-58-80) 26-27 сентября – 1, 2, 3 пер. Дружбы, ул. Красная Поляна, ул. Краснопольская, ул. Дружбы Холодногорский район (телефон для справок: 372-14-63) 1-2, 5-9, 12-16, 19-23, 26-30 сентября – в-зд Куряжанский, ул. Алуштинская 1-10, 15-22, пер. Бажова, ул. Куряжанская 2-8, 8-21, ул. Баррикадная 51, 61, 63, 88, пер. Куряжанский (гаражи), ул. Афанасьевская 152-162, 164-204 Ново-Баварский район (телефон для справок: 372-14-63) 1-2, 5-9, 12-16, 19-23, 26-30 сентября – ул. Каширская, ул. Сахновщанская, ул. Бабушкина, пер. Карповский 1-11, ул. Карповская 18-34; ул. Кисляк Марии 4-28, ул. Бондаренко, ул. Крылова 122-136; ул. Кисляк Марии 34-154, ул. Чаадаева, пер. Чаадаева; ул. Кисляк Марии 160-196, пер. Горянский, ул. Руденко 14-38; ул. Щорса, ул. Линейная, пер. Отто Шмидта, ул. Свирская, ул. Володарского 65-81 (нечет), ул. Григоровская 88-98, ул. Плановая 2-24 (чет); ул. Лютовская 1-5, 25-75, ул. Арсенальная 14-30, ул. Акад. Богомольца 50-62, ул. Рябиновая, ул. Пахаря, ул. Сухаревская, ул. Служебная 24-86, ул. Светлановская 45-53, ул. Кривомазовская 39-69

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