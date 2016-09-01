На рынке нефти цены растут на фоне слабого доллара и новостей из США

На мировых торгах в четверг, 1 сентября, цены на нефть растут на фоне слабого доллара после падения примерно на 3% накануне, а также с учетом публикации данных об увеличении запасов нефти в США, передает Reuters.

Так, с начала торгов фьючерсы на американскую нефть WTI выросли на 0,51%, до $44,93 за баррель, фьючерсы на нефть Brent - на 0,47%, до $47,11 за баррель.

Читайте такжеОбъемы открытых месторождений нефти упали до минимума за 70 лет"Ослабший доллар сегодня обеспечивает поддержку ценам на нефть. Направление динамики нефтяных цен регулируется предложением и силой доллара",- сказал Джонатан Барратт, отвечающий за инвестиции в Ayers Alliance в Сиднее.

Такая динамика последовала за выходом данных о запасах нефти в США, которые выросли за прошлую неделю на 2,28 миллиона баррелей - до 525,9 миллиона баррелей, сообщило Управление энергетической информации (EIA). Аналитики ожидали, что запасы нефти вырастут на 0,92 миллиона баррелей.

Неожиданный рост производственного сектора Китая также поддержал цены на нефть - вышедшие в четверг официальные данные показали рост производственной активности в августе.