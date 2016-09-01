"Одесса-Броды" полностью готов к транзиту нефти из Азербайджана - "Укртранснафта"

Государственная компания-оператор нефтетранспортной инфраструктуры «Укртранснафта» заявляет о технологической готовности нефтепровода «Одесса-Броды», нефтеналивной эстакады на станции «Броды» и нефтяного терминала в порту «Южный» для начала транзита нефти через территорию Украины из Азербайджана в страны Центральной Европы, например, Чехию, Венгрию и Словакию. Об этом сообщила пресс-служба компании в ответ на запрос УНИАН.

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«Соответствующая инфраструктура компании технически готова к организации транспортировки азербайджанской нефти…Магистральный нефтепровод «Одесса-Броды» заполнен технологической нефтью сорта Azeri Light (экспортный сорт легкой нефти Азербайджана – УНИАН) и готов обеспечить поставку нефти к станции «Броды», - говорится в сообщении.

Также в компании отметили, что железнодорожная эстакада в «Бродах» находится в надлежащем технологическом состоянии и готова для перевалки нефти из трубопровода в ж/д цистерны или наоборот.

«В настоящее время «Укртранснафта» находится в интенсивном переговорном процессе с азербайджанской стороной и другими заинтересованными сторонами по организации новых маршрутов транспортировки азербайджанской нефти европейским потребителям через территорию Украины», - также отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, «Укртранснафта» за январь-июнь 2016 года сократила объем транспортируемой нефти на 17% - до 7,2 млн тонн. Для стабилизации или увеличения прокачек нефти руководство Минэнергоугля и президент Украины Петр Порошенко вели переговоры с Ираном и Азербайджаном, чтобы рассмотреть возможность транзита нефти этих стран-экспортёров, используя украинский нефтепровод «Одесса-Броды».

14 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна заинтересована в возобновлении работы украинского нефтепровода «Одесса – Броды», как одного из путей поставки каспийской нефти на европейский рынок.

2 августа министр нефти Ирана Биджана Зангане сказал, что Иран изучит рентабельность транзита своей нефти через территорию Украины в Чехию и Словакию.

До начала переговоров с Ираном, 27 июня Минэнергоугля одобрило технико-экономическое обоснование проекта общей стоимостью 177,9 млн грн по строительству резервуара для хранения нефти, который будет расположен на станции «Броды» нефтепровода «Одесса-Броды».

4 августа Насалик заявил, что Иран готов транспортировать свою нефть в страны Европы через территорию Украины, используя простаивающие мощности нефтепровода «Одесса-Броды».

Справка УНИАН. Пропускная способность магистрального нефтепровода «Одесса - Броды» составляет 14,5 млн тонн нефти в год. Этот трубопровод интегрирован с морским нефтяным терминалом «Южный» в одноименном порту Одесской обл., что позволяет обеспечить прием нефти из акватории Черного моря с последующим ее транспортировкой трубопроводным транспортом.

Мощность терминала «Южный» также составляет 14,5 млн тонн нефти в год, емкость резервуарного парка терминала составляет 200 тыс. куб. м, что в полной мере позволяет обеспечить надлежащий технологический режим перекачки нефти по магистральному нефтепроводу «Одесса - Броды».