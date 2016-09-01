Энергохолдинг Ахметова сократил убыток более чем в 12 раз – до 612 миллионов

Крупнейший частный украинский энергетический холдинг ДТЭК, контролируемый бизнесменом Ринатом Ахметовым, во втором квартале текущего года сократил чистый убыток в 12,4 раза по сравнению с первым кварталом - до 612 млн грн.

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Об этом говорится в предварительном отчете компании.

Согласно отчету, ДТЭК в апреле-июне сократил выручку на 20% по сравнению с показателем января-марта – до 25,317 млрд грн.

EBITDA (убыток до уплаты налогов, расходов на амортизацию и процентов по кредитам) компании во втором квартале составила 1,231 млрд гривень, против 2,176 млрд гривень в первом квартале.

Рентабельность EBITDA в апреле-июне составила 4,9%, тогда как в по итогам января-марта она находилась на уровне 6,9%.

Как сообщал УНИАН, ДТЭК в первом полугодии 2016 года сократил производство электроэнергии на 7% - до 17,9 млрд кВт-ч по сравнению с 19,2 млрд кВт-ч за аналогичный период 2015 года. Добыча угля компанией за первое полугодие 2016 года снизилась на 0,8% - до 13,9 млн тонн с 14 млн тонн в первом полугодии 2015 года.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» Рината Ахметова.

Холдинг ДТЭК в 2015 году увеличил чистый убыток по сравнению с 2014 годом почти в два раза – до 37,4 млрд грн с 19,6 млрд грн.