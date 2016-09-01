"Нафтогаз" ищет подрядчика для бурения трех скважин в Полтавской области

Национальный нефтегазовый холдинг «Нафтогаз Украины» объявил о проведение открытых торгов на закупку услуги по бурению трех скважин для поиска и добычи нефти и газа на месторождении академика Шпака в Полтавской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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«Нафтогаз Украины» приглашает компании принять участие в открытых торгах на закупку работ по бурению скважин №120,111,116 на месторождении академика Шпака Будищанско-Чутовского лицензионного участка, Полтавской области», - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, ожидаемая стоимость таких работ составляет 215 млн грн, а строк выполнения намечен до конца 2017 года.

«Участники торгов должны соответствовать квалификационным требованиям, в частности: иметь оборудование и материально-техническую базу, работников с соответствующей квалификацией и документально подтвержденный опыт выполнения аналогичного договора по бурению наклонно-направленных скважин на нефть и газ глубиной не менее 3000 метров», - также сообщила пресс-служба, уточнив, что все документы должны быть поданы до 17:00 3 октября 2016 года.

Согласно сообщению, компания-претендент должна будет провести отвод земельного участка под строительство скважин, построить площадку под буровую установку, осуществить промышленно-геофизические исследования и цементирование, а также пробурить поисковые скважины.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году «Нафтогаз» получил убыток в размере 25 млрд грн, а за первое полугодие 2016 года компания получила 20 млрд грн чистой прибыли.

В ноябре 2015 года глава компании Андрей Коболев заявлял, что Украина располагает достаточными возможностями для того, чтобы уже через пять лет стать независимой от импорта газа.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» находится в стадии реорганизации органов управления. Кабинет министров 7 декабря 2015 года в рамках проведения реформы управления «Нафтогаз Украины» принял новый устав компании и передал 100% акций холдинга, которые принадлежат государству, в управление Министерства экономического развития и торговли Украины. В состав холдинга входят такие компании, как крупнейшая газодобывающая компания «Укргазвыдобування», а также «Укртрансгаз», «Укртранснафта». Также группа «Нафтогаз» владеет пакетом акций других компаний, например, «Укрнафта», «Укртатнафта».