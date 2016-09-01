Газпром пытается справиться со всеми трубами - Neue Zürcher Zeitung

Об этом пишет Беньямин Трибе в статье "Газпром пытается справиться со всеми трубами", опубликованной на сайте газеты Neue Zürcher Zeitung.

Несмотря на рост спроса в Европе, у российской газовой компании "Газпром" не так уж много поводов для радости. Контролируемый государством гигант сообщил о снижении прибыли в первом полугодии на одну десятую, 607 млрд рублей. ($ 9,4 млрд). Объем продаж вырос, но повышения на 5%, примерно до 47,2 $ млрд, оказалось недостаточно, чтобы компенсировать увеличение расходов.

Как перехитрить Польшу?

"Газпром" во многом зависит от Европы. Чтобы обеспечить доход, компания планирует удвоить пропускную способность трубопровода "Северный поток", но она столкнулась с проблемой. В середине августа, немецкие компании Wintershall и Uniper (ранее E.On), а также Engie (Франция), OMV (Австрия) и Shell (Нидерланды) отказались от намерений учредить совместное с "Газпромом" предприятие для строительства и эксплуатации так называемого "Северного потока-2". Антимонопольный комитет Польши выдвинул возражения против проекта, после чего страны Западной Европы сразу приостановили свое участие. Тем не менее, все компании держатся за трубопровод. К концу года должна быть найдена новая форма участия. Вполне возможно, что партнеры оставят уже существующее совместное предприятие и расширят свою компетенцию на новый трубопровод.

Изначально действия польского антимонопольного комитета в отношении "Северного потока-2" удивили многих, потому что, во-первых, трубопровод не будет проходить через водное пространство Польши, и, во-вторых, корпорация не будет продавать природный газ в Польшу, как управляющая компания. Тем не менее, в соответствии с местными законами, концерны, которые осуществляют свою деятельность в Польше, должны получать разрешения также на слияния иностранных компаний, которые теоретически могут повлиять на Польшу. Варшава опасается, что из-за "Северного потока-2" ей грозит еще большая энергетическая зависимость от России. Поскольку, помимо прочих, в Польше осуществляют свою деятельность также BASF, материнская компания Wintershall, и Uniper, компании не хотели идти на риск получения штрафов.

Теперь вопрос в том, можно ли сохранить финансирование и план для "Северного потока-2". К концу 2019 года должны быть введены в эксплуатацию две новые трубы. "Газпром" оценивает общую стоимость в € 10 млрд. Около 70% инвестиций должны финансироваться за счет внешних займов. Компании хотели привлечь инвестиции из собственного и заемного капитала, согласно доле в консорциуме, которая для западноевропейских партнеров составила бы 10%. По собственным данным, западные европейцы пока не пересмотрели свои существующие внутренние инвестиционные планы, они ищут новую форму сотрудничества для осуществления финансовых вливаний. Но вместо 50% у "Газпрома" теперь все акции управляющей компании, и он столкнулся с риском того, что заимствования для одной компании могут быть более дорогостоящими, чем для объединения.

В странах бывшего Советского Союза и на внутреннем рынке "Газпром" оказывается под все большим давлением. В первом полугодии объемы продаж продолжали падать, потому что конкуренция в России растет, и некоторые соседние страны диверсифицируют своих поставщиков – прежде всего, это Украина. Беларусь также ведет переговоры о скидках.

Резкое увеличение спроса в Европе

Но объемы экспорта в Европу выросли примерно на треть. Около трети своего газа европейцы покупают у "Газпрома", они долго тянули с заказами, чтобы получить газ по наиболее низкой цене. Но цена снизилась только спустя полгода ожидания. В конечном счете, газовый гигант продал в Европу на 19% больше, чем в первой половине 2015 года и получил за это $ 17,4 млрд. В целом, очевидно, что в этом году объемы добычи "Газпрома" невероятно низкие. В первые семь месяцев, производство было на уровне на 4% ниже, чем в прошлом году.

Из-за прописанной в контрактах "Газпрома" задержки, это продлится до конца года, до тех пор, пока не восстановятся цены на нефть, что приведет к поступлениям в бюджет компании. Эти деньги понадобятся "Газпрому" для инвестиций. Помимо "Северного потока-2", "Газпром" снова ведет переговоры по вопросу строительства "Турецкого потока", трубопровода в Турцию. После того, как страна преодолела недавние политические потрясения, генеральный директор "Газпрома" Миллер поехал на переговоры на Босфор. Кроме того, "Газпром" строит трубопроводы для бизнеса с Китаем. Денежный поток практически иссяк. Поэтому теперь очень важно уладить новые проблемы с "Северным потоком-2" с наименьшими затратами.