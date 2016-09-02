Цены на нефть возобновили рост после падения накануне

Мировые цены на нефть в пятницу демонстрируют положительную динамику в рамках коррекционного роста после снижения более чем на 3% днем ранее на опасениях об увеличении избытка предложения на рынке, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

"По состоянию на 08:26 стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,55% - до 45,70 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,53% - до 43,39 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в среду министерство энергетики США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 26 августа, увеличились на 2,3 миллиона баррелей - до 525,9 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста лишь на 0,921 миллиона баррелей.

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"Данные вернули внимание инвесторов к проблеме сохраняющегося переизбытка предложения на рынке нефти. На этом фоне в четверг стоимость нефти марки Brent впервые с 12 августа опустилась ниже 46 долларов за баррель, цена нефти марки WTI достигала отметки в 43 доллара за баррель - минимум с 11 августа", - подчеркивает издание.

Кроме того, активность инвесторов на рынках в пятницу снижена из-за ожидания публикации позднее данных по рынку труда в США за август. Сильные показатели отчета могут увеличить вероятность повышения базовой процентной ставки ФРС США в сентябре-декабре. Это приведет к укреплению доллара, что негативно отразится на стоимости торгуемых в американской валюте сырьевых товаров.