Украина была и остается надежным транзитером топлива - Гройсман

Украина была и остается надежным транзитером топлива, сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе встречи с вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шевчовичем.

"Хочу заверить, что Украины остается надежным транзитером топлива", - сказал Гройсман.

Транзит российского газа в страны Европейского Союза через территорию Украины в 2015 году увеличился по сравнению с 2014 годом на 8% - до 67,1 миллиарда кубометров; в 2014 году снизился по сравнению с 2013 годом на 29,1% - до 59,4 миллиарда кубометров.

Как сообщал УНИАН, транзит российского газа в страны Европейского Союза через территорию Украины за 2014 год снизился по сравнению с 2013 годом на 29,1% - до 59,4 миллиарда кубометров, за 2015 год - увеличился по сравнению с 2014 годом на 8% - до 67,1 миллиарда кубометров.

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По данным оператора газотранспортной системы Украины – компании "Укртрансгаз", транзит газа через украинскую газотранспортную систему за январь-май 2016 года вырос на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 31,4 миллиарда кубометров.

Транзит газа через территорию Украины в Европейский Союз, Молдову и Турцию в первой половине мая 2016 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17% - до 3,2 миллиарда кубометров.

Согласно транзитному контракту между Украиной и Россией, "Газпром" обязан ежегодно прокачивать через территорию Украины не менее 110 миллиардов кубометров природного газа.