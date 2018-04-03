Как сделать тепло дешевым

Высокие цены на тепловую энергию (централизованное отопление и горячую воду) – топ-тема последних месяцев. С наступлением отопительного периода вопрос станет еще актуальнее.

Над тем, как добиться удешевления, затылок чешет, в основном, население. Но эксперты уверяют: о снижении стоимости начинают задумываться и производители тепла, переходя с дорогого газа на альтернативные виды топлива. Но этого недостаточно. Реальным шагом по снижению тарифов на тепло может стать жесткая и честная конкуренция между производителями. А для этого нужно создать рынок тепловой энергии.

Население отказывается от газа

Говоря о конечном потребителе - домохозяйствах, стоит отметить, что многие устанавливают тепловые счетчики, что позволяет вести учет потребляемой энергии и платить только за использованную гигакалорию. Таким образом можно сократить количество тепла, указываемое в квитанции, но, чтобы добиться еще и снижения его цены, многие граждане переходят на сжигание вместо газа других видов топлива.

Государство решило поддержать эту идею и с октября 2014 года запустило программу «теплых» кредитов, позволяющую поставить в своем доме негазовый котел.

По данным Госэнергоэффективности, спрос на кредиты для замены газовых котлов вырос с ноября 2014 года по 15 августа 2016 года практически с нуля до 322,9 млн грн. За этот же период количество выданных займов превысило 19 тысяч. По состоянию на середину августа, лидерами по замене газовых котлов стали Львовская (2,5 тыс. котлов), Киевская с учетом столицы (1,9 тыс.), Сумская (1,3 тыс.), Винницкая (962) и Ивано-Франковская (924) области. Средний показатель замены газовых котлов составил 804 единицы на регион, начиная с октября 2014 года.

«Зеленое» тепло

Наряду с рядовыми потребителями многие предприятия также приобщились к переходу с газа на другие источники энергии, например, на альтернативное топливо. К последнему следует отнести продукты деревообрабатывающей промышленности (опилки, щепа, тырса, пеллеты и др.) и сельского хозяйства (солома или биогаз), а также древесину, в том числе полученную после выращивания энергетических культур (ива, тополь и мискантус).

По данным Биоэнергетической ассоциации (БАУ), Украина имеет значительный потенциал производства энергии из биомассы, заместить можно около 20 млрд кубометров дорогого газа. Также, по данным ассоциации, в нашей стране работает более 4 тысяч современных котлов на древесине, более 100 котлов - на соломе и около 70 котлов - на шелухе подсолнуха. Кроме того, есть несколько ТЭЦ, которые сжигают шелуху или древесину.

Ставка на уголь

Вслед за потребителями, некоторые шаги предпринимает и генерация. Энергокомпании решились на переход с «голубого топлива» на отечественный и недорогой уголь газовой группы, который в избытке добывается в Украине. Например, в середине июня директор компании «Укртеплоэнерго» Александр Корчинский сообщил, что его предприятие реализует проекты по замещению газа углем на Дарницкой ТЭС, Сумской и Черниговской ТЭЦ.

«На Дарницкой ТЭС на сегодня осуществляется перевод пятого котла с газа на угольное топливо. Стоимость работ составит 14,2 млн грн, экономия газа до конца года достигнет 3,6 млн кубометров, при этом экономический эффект такой модернизации ожидается в размере 47 млн грн. Также проводится переоснащение Сумской и Черниговской ТЭЦ, что тоже позволит сократить расход газа и увеличить уровень потребления угля. Мы планируем достичь сокращения использования газа на Сумской ТЭЦ в размере 5,3 млн кубометров с прогнозируемым экономическом эффектом 18 млн грн», - сказал Корчинский.

Такое переоснащение ТЭС и ТЭЦ позволяет снизить тариф на отпускаемую тепловую энергию. Например, Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), после проведения такой модернизации приняла решение о снижении тарифа в среднем на 8,9% с 1 сентября 2016 года на тепловую энергию, которую производят «Черкасское химволокно» и «Черкассытеплокоммунэнерго», а также столичная «Евро-Реконструкция», «Сумытеплоэнерго», черниговская компания «ТехНова» и др.

Следуя прибалтийскому опыту

Получение более дешевой гигакалории из альтернативного природному газу топлива, несомненно, является прогрессивным шагом, но такая тенденция более характерна для предприятий или населения, которое проживает в частных домах. А вот жителям многоквартирных домов гораздо сложнее изменить цену получаемой тепловой энергии, поскольку большинство из них присоединены к центральным теплосетям, которые обслуживаются «газозависимыми» теплокоммунэнерго (ТКЭ). Выходом из положения может стать реформа сектора коммунальной теплоэнергетики и создание конкуренции на этом рынке вместо монополии ТКЭ. Примером эффективности конкуренции может служить опыт Литвы и других стран ЕС, которые внедрили локальные рынки тепловой энергии.

Как отметил председатель наблюдательного совета БАУ Владимир Майстришин, в литовском Каунасе в муниципальной собственности остались только теплосети, а генерация – в частных руках. Каждый месяц проводятся конкурсы на поставки тепла, и производители конкурируют между собой. Выигрывает тот, кто предложит самую низкую цену.

По словам эксперта, в большинстве соседних с Украиной стран действует модель «единого покупателя», когда коммунальное предприятие на конкурсе закупает тепловую энергию у разных поставщиков, а потом по среднему тарифу продает населению. При этом все данные о возникающих затратах полностью открыты для потребителя. Возможен вариант, когда потребители сами выбирают производителей - так называемый принцип «открытой сети». Но для его реализации есть важное техническое условие – закольцованность теплосетей. С этим в Украине проблема.

«Крайне необходимо формировать рынки тепла с конкурирующими генерирующими мощностями, поскольку это даст возможность в будущем снизить тариф на тепловую энергию. Производители будут бороться за покупателя путем снижения цены на гигакалорию», - подчеркнул Майстришин.

По его мнению, запуск рынков тепловой энергии поспособствует и развитию внутреннего рынка альтернативного топлива, например, тех же отходов деревообрабатывающей промышленности или сельского хозяйства.

Как выяснил УНИАН, в Госэнергоэффективности, а также в Минрегионе уже ведутся дискуссии вокруг вопроса запуска локальных рынков тепла. Правовым подспорьем для такого обсуждения являются нормы закона «О теплоснабжении». Де-юре наши теплогенерирующие предприятия, независимо от технологии производства тепловой энергии, имеют равные права доступа на рынок, и потребитель имеет право выбирать/менять теплоснабжающую организацию, если это технически возможно. Более того, в законе указано - если к тепловым сетям присоединены две и более энергокомпаний, то определение приоритетности заключения договоров на покупку тепла должно осуществляться на конкурентной основе. Конкурс на заключение договоров должен организовывать местный орган исполнительной власти. Но де-факто существует много преград для воплощения в жизнь этих рыночных принципов.

Чтобы локальные рынке тепла реально заработали, по мнению директора специальных проектов Научно-технического центра «Психея» Геннадия Рябцева, необходимо внедрить стимулирующее тарифообразование для ТКЭ, причем как для вида деятельности «генерация», так и для транспортировки тепла по локальным теплосетям.

«Главным недостатком нынешнего подхода тарифообразования является использование принципа «затраты плюс» (тариф состоит из суммарных затрат компании и установленной НКРЭКУ рентабельности – УНИАН). При таких условиях говорить о конкуренции на локальных рынках тепла не приходится. Следуя принципу «затраты плюс», теплогенерирующие компании не заинтересованы в снижении своих расходов, поскольку чем их затраты выше, тем выше тариф они получают», - подчеркнул эксперт.

Тут стоит напомнить заявление главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка о том, что с 1 июля 2017 года планируется запустить пилотный проект по переводу пяти ТКЭ и водоканалов на стимулирующее тарифообразование.

Между тем, по мнению Рябцева, еще крайне важно разделить ТКЭ - на генерирующую и транспортирующую компании.

«У нас сегодня существует один сплошной рынок тепла – от генерации до потребителя. На мой взгляд, необходимо создавать два отдельных рынка, границей между которыми будет теплопункт», - отметил эксперт, уточнив, что нужно создать рынок производства тепловой энергии и отдельный от него рынок услуг по транспортировке этой энергии к потребителю.

Идею разделения ТКЭ на две компании (оператора генерирующих мощностей и оператора транспортных теплосетей) поддерживает и Майстришин. По его словам, при нынешней планке допустимых потерь при транспортировке (13%) и системе тарифообразования ТКЭ не заинтересованы в снижении потерь тепловой энергии при ее доставке, но в будущем именно на операторов нужно переложить ответственность за потери, тогда они будут заинтересованы в модернизации оборудования.

«Потерянное при транспортировке тепло в конечном итоге закладывается в цену генерации и тариф для конечного потребителя. Эти потери должны быть возложены на транспортную компанию», - сказал Майстришин.

В ассоциации «Укртеплокоммунэнерго», объединяющей многие ТКЭ Украины, идея о разделении коммунальных компаний и создании рынка за счет конкуренции генерирующих мощностей не нашла поддержки и была охарактеризована как «авантюрная».

Президент ассоциации Арсентий Блащук считает, что данная инициатива на сегодня не имеет надлежащего экономического и технического обоснования, а для ее реализации отсутствует государственная стратегия развития централизованного теплоснабжения.

«На сегодня все регионы Украины частично перешли на альтернативные виды топлива, например, в котельной, один из котлов - газовый, другой - на биотопливе, сжигает щепу, пеллеты и т.д. Но главным источником получения тепловой энергии остается все же природный газ, долги за который являются сдерживающим фактором вложения инвестиций в переход на альтернативные источники энергии. Деньги вымываются «Нафтогазом», при этом начисляются непомерные штрафы за несвоевременное погашение обязательств. У ТКЭ попросту нет средств даже купить биотопливо», - сказал Блащук.

По его словам, НКРЭКУ последние годы корректирует в структуре тарифа только стоимость газа (87% в тарифе), электроэнергии, в то же время в тарифе остается мало средств для модернизации оборудования ТКЭ (всего около 2%).

Разобщенные сети

Еще одна существенная преграда на пути формирования рынка тепла - низкая закольцованость тепловых сетей или полное ее отсутствие в населенных пунктах, подчеркнул Блащук. То есть, во многих городах каждый микрорайон закреплен за определенной котельной. Нет такого, чтобы котельная могла подать тепловую энергию в любой район или населенный пункт.

«Большинство городов в советское время строилось по принципу – завод с котельной, которая питает прилегающий микрорайон. Конечно, строились перемычки между микрорайонами (трубопроводы, которые соединяли тепловые сети от разных генерирующих мощностей), но это делалось лишь для того, чтобы в случае остановки одной котельной ее могла заменить другая. В целом, надлежащей закольцованности в большинстве городов Украины нет. Во многих населенных пунктах отсутствуют схемы теплоснабжения», - рассказал Блащук.

С ним соглашаются в Биоэнергетической ассоциации. «У нас наивысший показатель закольцованности теплосетей - более 50%, и это в Киеве. Но, к примеру, в Борисполе котельные не соединены между собой, за каждым микрорайоном закреплена своя генерация. К сожалению, в большинстве городов разрозненные сети», - констатировал Майстришин.

Доступ к рынку

К перечисленным проблемам добавляется и то, что ТКЭ не пускают конкурентов в свои теплосети, отмечает председатель наблюдательного совета БАУ. Также, по его словам, технические требования для «захода в сеть» являются устаревшими и завышенными, причем настолько, что сами коммунальные предприятия не всегда могут их выполнить.

В «Укртеплокоммунэнерго» другого мнения. «Говорят, что тепловики не пускают конкурентов в тепловые сети. Пускают, но только, если, например, в сети температура 130 градусов, а компания, которая хочет зайти, подает воду температурой 80 градусов, то тепловики заявляют – выполни технические условия, я же не буду донагревать своим газом воду до 130 градусов», - заявили в «Укртеплокоммунэнерго».

Кроме того, если мы хотим в тепловой сфере идти путем Запада, то там зачастую котельные являются отдельным субъектом хозяйствования, каждая работает на определенном виде топлива. Они участвуют в тендерах на поставку тепла, предлагая свои услуги. С учетом высокой конкуренции на рынке это приводит к снижению цен.

Но наши котельные, как правило, устаревшие, они не конкурентоспособные. Блащук считает, что экономически более целесообразно не строить новые котельные, а инвестировать в модернизацию уже существующих для снижения себестоимости производства тепловой энергии.

Между тем, в БАУ показали расчеты новых объектов генерации тепла на альтернативном топливе, согласно которым, строительство котельной вполне окупается, если ее потребителем будет, например, микрорайон общей жилплощадью более 70 тыс. кв. м. ​

«Рентабельно строить котельную, которая будет предоставлять дисконт по сравнению с ценой тепловой энергии, полученной из газа, только при условии, если она будет выдавать более 5 МВт-ч мощности и покрывать 71 тыс. кв. м жилого фонда», - подчеркнул Майстришин.

Подытоживая все вышесказанное, приходишь к выводу - в Украине на сегодня существуют значительные технические трудности, которые предстоит преодолеть, чтобы приступить к формированию локальных рынков тепла и максимально задействовать альтернативные виды топлива. Результатом такой работы станет снижение тарифов на тепло. И опыт развитых западных стран это наглядно демонстрирует.

Дмитрий Сидоров (УНИАН)