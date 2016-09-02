Киев и Брюссель "максимально близки" к подписанию меморандума о сотрудничестве в энергетике - Еврокомиссия

Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович на совместном брифинге с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

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По его словам, Киев и Брюссель готовы в ближайшее время подписать двусторонний Меморандум о сотрудничестве в энергетической сфере, поскольку стороны "максимально близки" к согласованию всех положений документа.

«Очень важно понимать четкие направления развития энергетического рынка Украины. И я хочу заверить, что по Меморандуму (о сотрудничестве - УНИАН) мы очень близки к согласованию позиций. Мы сделаем все возможное, чтобы быстро подписать этот документ, - сказал Шефчович. - В этом контексте я хотел бы отметить уже предпринятые шаги правительства в части разделения функций НАК «Нафтогаз Украины» и установления рыночных цен на газ».

В свою очередь премьер Гройсман отметил, что до конца сентября правительство представит разработанную совместно с европейскими партнерами Энергетическую стратегию Украины, а до конца года подпишет Меморандум о сотрудничестве в энергетической сфере. «Думаю, что до конца года мы его (Меморандум - УНИАН) подпишем», - сказал Гройсман.

Справка УНИАН. В своей энергетической политике Украина придерживается принципов так называемого Третьего энергетического пакета Европейского энергетического сообщества, к которому Киев присоединился в 2010 году. Ключевым обязательством по Третьему энергопакету является разделение функций работы НАК «Нафтогаз Украины», которая на текущий момент объединяет и добычу газа, и мощности по его транспортировке и доставке потребителям.