Украина с начала года увеличила транзит российского газа на 19%

Украина в январе-августе увеличила транзит российского газа через свою газотранспортную систему на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года – до 50,2 миллиарда кубометров с 42,3 миллиарда кубометров.

Об этом говорится в сообщении госкомпании "Укртрансгаз" - оператора отечественной ГТС.

В частности, в августе транзит по территории Украины составил 6,949 миллиарда кубометров, что на 3,1% больше показателей аналогичного периода прошлого года.

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"Увеличение месячных объемов транспортировки связано с 8 дневной остановкой системы газопроводов "Северный поток", которая началась 9 августа и закончилась 18 августа", - уточнили в "Укртрансгазе".

Как сообщал УНИАН, транзит российского газа в страны Европейского Союза через территорию Украины за 2014 год снизился по сравнению с 2013 годом на 29,1% - до 59,4 миллиарда кубометров, за 2015 год - увеличился по сравнению с 2014 годом на 8% - до 67,1 миллиарда кубометров.

Согласно транзитному контракту между Украиной и Россией, "Газпром" обязан ежегодно прокачивать через территорию Украины не менее 110 миллиардов кубометров природного газа.