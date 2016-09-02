Через 3-4 года Украина может стать "достаточно энергонезависимым государством" - Гройсман

Украина может через 3-4 года достичь достаточного уровня энергонезависимости и рационального потребления ресурсов.

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе совместного брифинга с вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шефчовичем.

"Через 3-4 года мы можем стать достаточно энергонезависимым государством. Украинские недра и газ будут работать на украинскую экономику. Мы можем стать государством высокой энергоэффективности. Это значит, что мы будем конкурентными, с сильной экономикой", - сказал Гройсман.

При этом премьер вновь подчеркнул, что Украина в обозримом будущем имеет все возможности превратиться из импортера энергоресурсов в их экспортера.

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Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман отмечал, что правительство намерено возрождать и наращивать собственную добычу газа с тем, чтобы направлять свой ресурс, прежде всего, на нужды населения и, если позволит ситуация, экспортировать часть топлива, получая за него валютную выручку.

Кабинет министров Украины, как и планировал, с 1 мая текущего года установил единую цену на газ для населения на уровне 6879 гривень за тысячу кубометров. Представляя это решение, первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив и министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик отметили, что установление такой цены поставит точку в спекуляциях на газовом рынке страны. В свою очередь, глава правительства Гройсман подчеркнул, что данное решение является непростым и вызовет широкие дискуссии в обществе, но оно позволит устранить все существовавшие ранее схемы, позволявшие зарабатывать на разнице в цене на топливо.