"Газпром" обвинили в нарушении правил транзита газа в ЕС

Российский газовый монополист компания "Газпром" продолжает поставлять газ для транзита в ЕС с несоблюдением контрактного давления на границе с Украиной.

Об этом сообщает госкомпания "Укртрансгаз" отмечая, что "Газпром" начал поставлять газ с нарушением контрактного давления в середине августа. В частности, 11 августа давление на российской пограничной газоизмерительной станции Суджа составило 59 атмосфер при контрактных 60 атм.

"Такая тенденция продолжается до сегодняшнего дня, включая ГИС (газоизмерительная станция – УНИАН) Писаревка, на которой с августа также зафиксировано несоблюдение контрактного давления. Факт - 63,2 атм. при плановом - 70 атм.", - подчеркнули в компании.

В сообщении отмечается, что, несмотря на это, "Укртрансгаз" строго придерживается правил функционирования оператора ГТС - полученные на восточной границе объемы газа отпускаются европейским потребителям на западной границе с минимально допустимым показателем OBА (балансировочный газ), который по состоянию на 1 сентября составляет "-" 1,1 миллиона кубометров.

"По состоянию на сегодняшний день суточный режим транспортировки природного газа для европейских потребителей составляет 187 миллионов кубометров, при этом давление на приграничных ГИС Суджа и Писаревка (находятся на территории РФ), по которым транзитный газ поступает в украинскую газотранспортную систему, ниже контрактных, а именно 57,7 и 63,6 атмосфер соответственно", - сообщили в "Укртрансгазе".

В компании также рассказали, что на прошлой неделе на транзитном газопроводе балканского направления при плановом осмотре была обнаружена трещина, работы по ее ликвидации были успешно закончены сегодня.

При проведении ремонта было снижено давление, и, соответственно, режим транспортировки газа через ГИС "Орловка" потребителям балканского направления сократился вдвое - с 40 до 18 миллионов кубометров в сутки.

"По информации Центрального диспетчерского департамента, начиная с 8:00 утра 3 сентября 2016 года поток газа через ГИС "Орловка" в балканском направлении будет идти без ограничений давления и в соответствии с поданными заявками", - подчеркнули в госкомпании.

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Как сообщал УНИАН, ранее госхолдинг "Нафтогаз Украины" заявлял, что частые нарушения "Газпромом" условий контракта по обеспечению давления газа в украинской ГТС подрывают стабильный транзит газа в страны Европейского Союза.

"Нафтогаз" предполагает, что "Газпром" не в состоянии стабильно поддерживать давление в системе на необходимом уровне из-за неудовлетворительного состояния части российской газотранспортной инфраструктуры.

При этом в компании заверили, что Украина готова и в дальнейшем добросовестно выполнять свои обязательства по транзиту газа в ЕС на условиях, определенных действующим контрактом.

В конце июля "Нафтогаз" обратился к Европейской комиссии и Секретариату Энергетического сообщества с просьбой рассмотреть вопрос о создании мониторинговой миссии для проверки фактов значительных перепадов давления в российской газотранспортной системе на входе в газотранспортную систему Украины.