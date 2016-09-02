Гройсман рассчитывает получить кредит ВБ в $500 миллионов на закупку газа до конца сентября

Украина рассчитывает получить кредит от Всемирного банка в объеме 500 млн долл. на закупку природного газа для прохождения отопительного сезона уже к концу сентября, поскольку препятствий для получения средств - нет.

Читайте такжеКабмин хочет увеличить запасы газа на зиму до 17 миллиардов кубов

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Как вы знаете, у нас есть линия 500 млн долл. со Всемирным банком. Мы сейчас объединяем усилия, чтобы к концу сентября выполнить все юридические условия и процедуры и получить возможность пользоваться средствами», - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, переговоры по предоставлению Украине кредита от Всемирного банка на закупку газа прошли летом. Однако выделение средств привязано к результативности переговоров Украины с ключевым кредитором страны - Международным валютным фондом - по продолжению кредитования украинской экономики со стороны Фонда. Как ожидается, МВФ рассмотрит украинский вопрос во второй половине сентября.