Украина с начала года сократила потребление газа почти на 18%

Украина в январе-августе текущего года сократила потребление газа на 17,6% - до 18 миллиардов кубометров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба оператора газотранспортной системы Украины компании "Укртрансгаз".

При этом сообщается, что за 8 месяцев добыча газа в Украине выросла почти на 4% - до 13,4 миллиарда кубометров.

Также в "Укртрансгазе" сообщили, что в августе в стране было добыто 1,7 миллиарда кубометров газа, что соответствует показателям добычи в аналогичном месяце прошлого года.

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Как сообщал УНИАН, по итогам 2015 года Украина сократила потребление газа на 20,6% - до 33,7 миллиарда кубометров.

2 сентября премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина может через 3-4 года достичь достаточного уровня энергонезависимости и рационального потребления ресурсов.

Ранее Гройсман отмечал, что правительство намерено возрождать и наращивать собственную добычу газа с тем, чтобы направлять свой ресурс в первую очередь на нужды населения и, если позволит ситуация, экспортировать часть топлива, получая за него валютную выручку.