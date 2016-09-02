Еврокомиссия не исключает подписания нового "зимнего пакета" о поставках газа

Европейская комиссия допускает, что в осенне-зимний период Украина и Евросоюз вновь прибегнут к практике использования так называемого «зимнего пакета», или трехстороннего протокола организации поставок газа в Украину при участии российской стороны.

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Как подчеркнул вице-президент ЕК Марош Шефчович, такая форма отношений оправдала себя и является эффективной.

«Мы уже подтвердили полезность трехстороннего протокола, в котором определялись все чувствительные вопросы и гарантии финансовой стороны. Мы надеемся, что подписать такой протокол можно будет снова. Я готов работать в этом направлении. Я уже обратился к российской стороне, чтобы провести переговоры, готов поехать в Москву. Мы не определились с датой (переговоров – УНИАН) и работаем над программой визита. Но со своей стороны я готов обеспечить посредничество, чтобы мы могли гарантировать безопасные поставки газа для граждан Украины и обеспечить транзит», – сказал Шефчович.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман также подчеркнул, что Украины готова провести переговоры по «зимнему пакету», однако подпишет документ на своих условиях.

Украина впервые применила практику подписания трехсторонних протоколов о поставках газа в 2014 году в связи с отказом выполнять условия контракта по поставке топлива от 2009 года и обжалованием условий этого контракта в Арбитражном суде Стокгольма. Особенностью этого протокола является то, что подписывается он тремя сторонами - Украиной, Россией и Европейской комиссией. В документе оговариваются сроки, объемы поставок газа, а также его цена на весь период действия документа. Исходя из устоявшейся практики, действие протокола ограничивается окончанием отопительного сезона - 31 марта.