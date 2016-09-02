Еврокомиссия проверяет факты нарушения "Газпромом" правил транзита в ЕС

Европейская комиссия готова всесторонне проанализировать факты снижения российскими поставщиками давления газа, идущего из России в направлении Европы по украинской трубе.

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Об этом сказал вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович на совместном брифинге с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

«В свое время Украина обращалась в Еврокомиссию с просьбой направить мониторинговую миссию для оценки ситуации. Миссия была в Украине и собрала информацию, чтобы установить проблемы. В соответствии с договоренностями, следующим шагом будет обращение к российской стороне и оценка ситуации с их территории входа (в газотранспортную систему - УНИАН)», - сказал Шефчович.

Ранее государственная компания «Укртрансгаз» заявила, что российский газовый монополист компания «Газпром» несколько недель поставляет газ для транзита в ЕС с несоблюдением контрактного давления на границе с Украиной. В частности, по данным «Укртрансгаза», суточный режим транспортировки природного газа для европейских потребителей составляет 187 млн куб. м, при этом давление на приграничных ГИС (газоизмерительных станциях) Суджа и Писаревка (обе находятся на территории РФ), по которым транзитный газ поступает в украинскую газотранспортную систему, ниже контрактных, а именно - 57,7 и 63,6 атмосфер соответственно. Контрактное давление в пункте Суджа - контрактных 60 атм., в пункте Писаревка - 70 атм.

В госхолдинге «Нафтогаз Украины» заявляли, что частые нарушения «Газпромом» условий контракта по обеспечению давления газа в украинской ГТС подрывают стабильный транзит газа в страны Европейского Союза.