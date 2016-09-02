Крупнейшая в Украине газодобывающая компания начала производить бензин стандарта Евро-5

Крупнейшая в Украине газодобывающая компания «Укргазвыдобування» начала производить бензин стандарта Евро-5 на входящем в ее состав Шебелинском заводе по переработке газового конденсата и нефти (Харьковская обл.).

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Согласно сообщению «Укргазвыдобування», в ходе выполнения проектов по модернизации завод начал производство бензина А-95, который соответствует европейскому стандарту экологичности Евро-5.

Соответствие стандарту Евро-5 и требованиям ДСТУ подтверждено соответствующими сертификатами. Кроме того, сообщается, что протокол испытаний независимого аккредитованного испытательного центра «Инспекторат Украина» свидетельствует, что содержание серы в шебелинском бензине А-95 стандарта Евро-5 составляет 6,4 мг/кг (допустимая норма для данного стандарта – 10 мг/кг).

«Первая партия бензина А-95 стандарта Евро-5 производства Шебелинского завода будет предложена к продаже на ближайшие торги, которые состоятся 6 сентября 2016 года на электронной площадке «Украинской энергетической биржи», - сообщили в компании.

В сообщении отмечается, что переход на стандарт Евро-5 стал очередным шагом на пути к повышению качества всей продукции, производимой Шебелинским заводом и другими перерабатывающими предприятиями компании.

В пресс-службе также напомнили, что в апреле этого года компания «Укргазвыдобування» начала производство бензинов стандарта Евро-4 и задекларировала переход на стандарт Евро-5 до конца текущего года.

По словам директора по коммерческим вопросам компании Сергея Федоренко, к концу текущего года модернизация технологического процесса позволит привести качественные показатели всей продукции в соответствие высоким экологическим стандартам.

В ближайших планах компании – полный переход на выпуск дизтоплива стандарта Евро-4 и выпуск бензина А-92 стандарта Евро-5.

Глава госкомпании «Нафтогаз Украины» (в ее структуру компании входит «Укргазвыдобування») Андрей Коболев, комментируя внедрения более качественного производства в соцсети Facebook, написал, что с новым менеджментом «Укргазвыдобування» модернизация обошлась в несколько десятков раз дешевле, чем планировало потратить на это предыдущее руководство компании.

«Помню ужасную историю, которую рассказывали мне представители "самого честного и эффективного менеджмента УГВ" о том, что УГВ не сможет достичь даже Евро-4, если не вложить много сотен миллионов евро в модернизацию», - написал Коболев.

По его словам, бюджет модернизации Шебелинского завода составляет 4 млн евро, тогда как предыдущий менеджмент «Укргазвыдобування» планировал потратить на модернизацию 200 млн евро.

Как сообщал УНИАН, Шебелинский завод по переработке газового конденсата и нефти за 7 месяцев 2016 года увеличил объем переработки сырья на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 291,9 тыс. тонн. За этот период предприятие нарастило производство дизтоплива на 20,5% - до 75,8 тыс. тонн, мазута - на 2,9%, до 31,8 тыс. тонн, но при этом снизило выпуск бензинов на 13,2% - до 96,9 тыс. тонн.

Справка УНИАН. «Укргазвыдобування» – крупнейшая газодобывающая компания Украины, доля которой в общем объеме добычи углеводородов в стране составляет 70%.

Шебелинский ГПЗ – завод по переработке газового конденсата и нефти с дальнейшим производством нефтепродуктов (бензинов, дизельного топлива, сжиженного газа и др.). В апреле компания «Укргазвыдобування» завершила ремонт технологических установок завода и наладила выпуск бензинов экологического класса Евро-4.