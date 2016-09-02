Гройсман о запасах газа на зиму: ищем оптимальную цифру между 14,5 и 17 миллиардами кубов

Правительство считает правильным решение повысить запасы газа ориентировочно до 17 млрд кубометров с запланированных ранее 14,5 млрд кубометров и объясняет его необходимостью 100-процентного обеспечения топливом украинских потребителей, а также гарантирования транзита газа европейским потребителям.

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Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе брифинга с вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шефчовичем.

«Мы считаем, что повышение стратегических запасов газа до 17 млрд кубометров – это правильный шаг. Мы смотрим, как найти оптимальную цифру между 14,5 и 17 млрд кубометров, чтобы спокойно пройти отопительный сезон. Для меня важно, чтобы осенне-зимний период с точки зрения тепла для украинцев прошел нормально. Наша задача – не ошибиться в расчетах», – сказал глава правительства.

Ранее первый вице-премьер-министр Степан Кубив сообщил, что Кабинет министров рассматривает возможность увеличения запасов газа для прохождения отопительного сезона 2016-2017 годов до 17 млрд кубометров, причем этот показатель был рассчитан из фактических цифр потребления топлива в относительно холодные зимы. При этом Кубив подчеркнул, что финансирование дополнительной закупки газа также обсуждалось и обеспечено.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа на текущий момент составляют 12,255 млрд куб. м.