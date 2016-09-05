Хмельницкая АЭС подключила к сети первый энергоблок

Хмельницкая АЭС, входящая в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом», 5 сентября подключила к сети энергоблок №1 после проведения среднего планового ремонта. Об этом сообщает пресс-служба «Энергоатома».

Читайте такжеХмельницкая АЭС внедряет новую систему диагностики реакторной установки на первом энергоблоке

«5 сентября 2016 года в 04:18 энергоблок №1 Хмельницкой АЭС подключен к энергосети после проведения среднего планового ремонта. В настоящее время энергоблок №1 работает на мощности 639 МВт», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, энергоблок №2 Хмельницкой АЭС работает на мощности 966 МВт. За прошедшие сутки энергоблоком произведено 23,2 млн кВт-ч электроэнергии, а с начала месяца 92,75 млн кВт-ч электроэнергии.

Также отмечается, что радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих регионах не изменялась, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Как сообщал УНИАН, 16 июля энергоблок №1 Хмельницкой АЭС был отключен от энергосети согласно поданной заявке из-за протекания теплоносителя в парогенераторе.

По предварительной оценке, причиной стало нарушение герметичности теплообменной трубки парогенератора. По международной шкале INES данное событие классифицировано уровнем «0» (вне шкалы, что не влияет на безопасность).

Справка УНИАН. Хмельницкая АЭС (ХАЭС) - расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетишин. В составе Хмельницкой АЭС работает два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции - покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины.