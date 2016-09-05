В украинских хранилищах уже почти 13 миллиардов кубов газа

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 27 августа по 3 сентября увеличились на 3,5%, или на 432 млн кубометров, - до 12,687 млрд куб. м с 12,255 млрд куб. м.

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Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины компании «Укртрансгаз».

По данным компании, суточный объем закачки газа в подземные хранилища по состоянию на 3 сентября составлял около 65 млн кубометров.

Как сообщал УНИАН, в связи с завершением отопительного сезона Украина перестала выбирать газ из подземных хранилищ и с 7 апреля начала пополнять объемы «голубого топлива» в хранилищах. Украина намерена в августе-сентябре закачать в хранилища в общей сложности порядка 3,3-3,4 млрд куб. м газа и к отопительному сезону довести запас топлива до 14-14,5 млрд куб. м.

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При этом в конце августа правительство приняло решение о необходимости доведения запасов газа в ПХГ до 17 млрд кубометров. Кабмин объясняет такое решение необходимостью 100-процентного обеспечения топливом украинских потребителей, а также гарантирования транзита газа европейским потребителям.

Первую половину июля Украина импортировала по словацкому маршруту около 0,5 млн куб. м/сутки и около 0,4 млн кубометров с территории Венгрии. С середины июля закупки начали существенно увеличиваться по словацкому и венгерскому маршрутам, а также возобновился импорт топлива из Польши.

Госхолдинг "Нафтогаз Украины" планирует закупать часть импортного газа за собственные средства, а также с помощью кредита Европейского банка реконструкции и развития на сумму 300 млн долл.