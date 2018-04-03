Почему атомная энергетика Украины информационно уязвима

Обозначим основные признаки «заказной» оценки ситуации в отечественной атомной энергетике. И наоборот, приведем свежие примеры критического, но действительно профессионального подхода к этой теме. К счастью, критерии, которые позволяют безошибочно отделять «зерна от плевел» являются константой и могут эффективно использоваться в будущем.

Экспертиза экспертов

Экспертов в атомной энергетике у нас в последнее время обнаружилось столько, что в пору их самих подвергнуть экспертизе. Причина такой прогрессии заключается в том, что с началом гибридной войны РФ против Украины, атомная генерация стала одним из важнейших направлений для нанесения информационных ударов. Средства на эти цели выделяются немалые (по оценкам аналитиков, в 2015 году - около 3 млн у.е.), и навербовать «специалистов» не составляет проблем. Работают они лихо, поскольку в довоенные годы поднаторели на заказах «Газпрома». Отсюда, создание среди украинских граждан определенных фобий и посредством этого формирование так нужных кому-то «экспертных» мнений. Во-первых, на украинских АЭС должно использоваться только российское топливо, американское топливо Westinghouse в реакторах советского дизайна - это угроза нового Чернобыля. Во-вторых, решение о строительстве Централизованного хранилища для отработавшего ядерного топлива с украинских атомных станций принято ошибочно. Эти заключения ставят крест на преодолении зависимости украинской атомной энергетики от России.

В бой идут одни…

Так в общих чертах выглядит дезинформационное поле, на котором пасутся эксперты-самозванцы. Но есть и такие персонажи, которых на первый взгляд от настоящих профи отличить не просто – в отрасли работали, руководящие посты занимали, терминологией владеют, хотя местами и заговариваются. Именно их и выбрали для участия в пресс-конференции с невыразительным названием «Состояние атомной энергетики в Украине. Пути решения», прошедшей 19 августа в информагентстве УНИАН.

Экс-генеральный директор Чернобыльской АЭС (1987-1992 гг.) Михаил Уманец и специалист по вопросам научного обеспечения атомной энергетики Анатолий Чернов заявили на пресс-конференции, что входят в состав некой инициативной группы, разработавшей программу спасения атомной энергетики Украины, которая, по их мнению, находится на грани полного краха. Кстати, на просьбу журналистов подсказать, где можно ознакомиться с этой программой, последовал неожиданный ответ, что, компетентные специалисты документ уже получили, но вам мы его не покажем, потому что рано.

Рано, так рано, в ходе пресс-конференции и без того хватало интересных заявлений. К примеру, Михаил Уманец, отвечая на вопрос, кто, по его мнению, может возглавить атомную энергетику, сказал, что знает только одного достойного кандидата – Станислава Дяминова. А это уже интересно. Господин Уманец, похоже, утратил чувство реальности. За Дяминовым тянется длинный хвост из масштабных афер. Деятель он в масштабе 90-х конечно был крупный - половину Харькова, говорят, «держал», но потом сдулся и пересиживал какое-то время в РФ.

В конце 1990-х Дяминов ухитрился встроиться в схемы поставок российского ядерного топлива для украинских АЭС. Его компания «Станк» занималась расчетами украинских АЭС за поставленное из РФ ядерное топливо. В результате этой деятельности АО "Станк" осталось должно российской компании "ТВЭЛ" около 12 млндол., которые, впоследствии, принял на себя НАЭК "Энергоатом". Сам Дяминов сбежал в Россию, где некоторое время работал в местном Минатоме. Однако, после того, как в Украине против него было возбуждено уголовное дело, в сентябре 2000 года он был уволен из Минатома России. И вот такого управленца господин Уманец предлагает в руководство украинской атомной отраслью. А журналисты, не задумываясь публикуют и републикуют релиз с оценками украинской действительности глазами и устами этого эксперта.

Второй спикер – Чернов выступил более скромно. Он раскритиковал ЦХОЯТ и американское топливо, много говорил о проблемах атомной энергетики… в США. Не обошлось и без словосочетания «второй Чернобыль». Несколько месяцев назад Уманец и Чернов уже проговаривали подобные тезисы, и сообщили, что написали на эту тему письмо в МАГАТЭ. И это стало их ошибкой, поскольку на прямой вопрос, заданный на пресс-конференции 19 августа, о том, есть ли у МАГАТЭ претензии к обеспечению безопасности эксплуатации украинских АЭС, пришлось отвечать отрицательно. «На данный момент у МАГАТЭ к «Энергоатому» претензий нет», - сказал Уманец, поставив жирный крест на своих же тезисах.

К слову, представители Госатомрегулирования, участвовавшие недавно в совещаниях в штаб-квартире МАГАТЭ, рассказывают, как множественные факсы в офисе были завалены пачками этого обращения, заботливо переведенного на русский и английский языки...

И вот всю эту «ценную информацию» перепечатали не только сайты с нижних уровней информационной канализации (там расценки очень скромные), но и вполне респектабельные проукраинские СМИ.

Кто же «зарядил» пожилых людей на участие в провальном для их собственного авторитета мероприятии? В анонсе пресс-конференции к участию в ней были заявлены народные депутаты Андрей Артеменко и Андрей Деркач. Это тот случай, когда мало-мальски сведущий журналист просто не мог не заметить в кустах белого рояля. Андрей Деркач- личность одиозная не только для украинских атомщиков. После его президентства в 2006-2007 годах в НАЭК «Энергоатом» на Компании зависли сомнительные долги в 3,6 млрд грн. А недавно, А. Деркачобозначился среди организаторов крестного хода московского патриархата. Показательно, что в результатеДеркачи Артеменко от участия в пресс-конференции в последний момент отказались, оставив пожилых экспертов один на один с их оплаченными выводами…

Уменьшить зону поражения

Но есть же и другие ветераны атомной отрасли. И тем СМИ, которые растиражировали заявления Уманца и Чернова, было бы логично поинтересоваться альтернативным мнением.

Буквально на днях, 30 августа, в ходе общественных слушаний, организованных Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) по проекту решения о продлении срока эксплуатации энергоблока №1 ЗАЭС, выступали такие авторитетные в отрасли специалисты, как Владимир Бронников и Владимир Коровкин. Владимир Константинович Бронников работает в атомной энергетике Украины с 1976 года, с 1986-го по 1996-й годы занимал пост гендиректора Запорожской АЭС, а в 2000 году руководил «Энергоатомом», дважды избирался в Верховную Раду Украины, сейчас является представителем Всемирной ассоциации операторов АЭС (WANO) на Запорожской АЭС. Главная цель WANO - совершенствование безопасности на всех АЭС мира. Именно Владимир Бронников, как представитель абсолютно независимой международной организации, объединяющей всех операторов АЭС мира, имеет полное право давать беспристрастную оценку уровню безопасности украинских АЭС.

Владимир Александрович Коровкин – человек, к личным заслугам которого можно отнести руководство строительством Ровенской АЭС с «нулевой» отметки, 30 лет он руководил этой станцией, что является безусловным рекордом для украинской атомной энергетики.

Вот, что говорил 19 августа о состоянии работ по продлению сроков эксплуатации энергоблоков украинских АЭС Михаил Уманец: «Для четырех энергоблоков АЭС сроки функционирования были продлены. Но для остальных энергетических атомных установок модернизацию приостановили, несмотря на их аварийность, устарелость и технические неполадки».

А вот мнение Владимира Коровкина, озвученное им 30 августа в ходе общественных слушаний на ЗАЭС: «Мы детально ознакомились с исчерпывающей информацией о той громадной работе, которая проведена персоналом станции и «Энергоатомом» для того, чтобы блок № 1 был готов к продлению проектного срока эксплуатации. Подводя итог, я совершенно четко могу сказать, что блок совершенно готов, для того чтобы был продлен срок его эксплуатации. Энергоблок №1 ЗАЭС должен получить лицензию Госатомрегулирования на следующий этап своей эксплуатации».

Выступая в ходе слушаний Владимир Бронников отметил, что «любой непредвзятый специалист, подтвердит, что за все годы эксплуатации отсутствует заметное отрицательное влияние ЗАЭС на окружающую среду, а динамика развития защитных барьеров и умений персонала формирует уверенность, что и впредь отрицательное влияние на экологию будет отсутствовать». Как почетный президент Украинского ядерного общества (УкрЯО), В.Бронников озвучил позицию этой организации: «УкрЯО, считает, что коллегия Госатомрегулирования на основе представленного анализа возможности безопасной эксплуатации блоков №1 и №2 ЗАЭС, проведя принципиальную проверку полноты и качества работ по модернизации оборудования систем этих блоков примет решение в интересах жителей нашего региона и жителей всей Украины - выдаст лицензию НАЭК «Энергоатом» на продолжение эксплуатации первого и второго энергоблоков ЗАЭС».

Тут следует особо уточнить, что, как Уманец, так и Коровкин с Бронниковым, говорят о реакторах типа ВВЭР, поскольку именно такие реакторы эксплуатируются сегодня на украинских АЭС. Но если Коровкин с Бронниковым посвятили всю свою жизнь ВВЭРам, то г-н Уманец имел практическое отношение только к реакторам РБМК - Ленинградской и Чернобыльской АЭС. Работающих РБМК в Украине, как известно, не осталось, поэтому называть Уманца экспертом по эксплуатации действующих украинских АЭС просто не позволяет его трудовая биография.

Поэтому, если кого-то интересуют реальные, а не мифические проблемы, можно прислушаться к мнению В.Бронникова, который считает ключевой из них - обеспечение заявленного МАГАТЭ принципа недопустимости создания проблем для будущих поколений. «Блоки ЗАЭС когда-то выработают свой ресурс, а значит настанет период вывода блоков из эксплуатации, который, как известно, завершается вывозом всех накопленных и образовавшихся радиоактивных отходов в специальные государственные хранилища. Еще в 2004 году был принят закон о создании Фонда снятия с эксплуатации. За средства этого фонда должны были создаваться и государственные хранилища радиоактивных отходов, и перемещение этих радиоактивных отходов в хранилища с площадок АЭС. Однако деньги, которые направляет в этот фонд «Энергоатом», пропадают в бездонных карманах Правительства. Это наши деньги, деньги которые должны обеспечить радиационную безопасность следующих поколений», - подчеркнул В.Бронников.

К сожалению, украинским СМИ подобные выводы и проблематика не интересны, поскольку в них нет драматизма и апокалиптических прогнозов, а есть профессиональный анализ реальной ситуации и проблем. Создать коридор для прохода информационной диверсии не представилось проблемой, а попытаться уменьшить «зону поражения» пока оказалось непосильной задачей…

Антон Лосев