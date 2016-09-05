Бывший член НКРЭКУ будет через суд добиваться отмены скандальной формулы "Роттердам плюс"

Эксперт по энергетическим вопросам, а также бывший член Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Андрей Герус подал в суд иск о признании незаконным и отмене постановления НКРЭКУ, которым была внедрена формула ценообразования на уголь для нужд энергетики, известная как "Роттердам плюс доставка".

Об этом эксперт написал на своей странице в соцсети Facebook.

"В пятницу (2 сентября 2016 года – УНИАН) подал иск в Киевский окружной административный суд об отмене Постановления НКРЭКУ от 03.03.2016 года, известного в народе как "Роттердам плюс", – говорится в сообщении.

По мнению Геруса, Нацкомиссия никак не реагирует на публичную экспертную критику, а также до сих пор не предоставила полного расчета цены угля и электроэнергии по новой формуле.

"Роттердам плюс" не дал обещанного эффекта относительно независимости и гарантированности в поставках угля. Запасы угля на конец августа на 40-45% ниже, чем год назад, когда никакого "Роттердам плюс" не было. То есть "Роттердам плюс" введен исключительно для дополнительной выгоды ("дополнительных чаевых") некоторым производителям электроэнергии", – считает Герус.

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Также эксперт отмечает, что украинский уголь нельзя считать аналогичным товаром тому углю, который торгуется в Роттердаме, поскольку в украинском топливе содержание серы составляет 2-2,8%, а в иностранном – 1%.

"Методология не учитывает, что уголь марок "А" (антрацит) и "Г" (газовая группа) – это разные угли с разной ценой, которые не являются взаимозаменяемыми", – отмечает эксперт.

По оценкам Геруса, данная методика приводит к необоснованному росту тарифов на электроэнергию, в основном для небытовых потребителей (бизнес-сектор и бюджетные организации), а также к увеличению значения перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии, когда одни потребители платят за других.

По информации главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка, которую он озвучил на заседании парламентского комитета по вопросам ТЭК 14 июня 2016 года, граничная цена на уголь будет формироваться на основе цены (индекс API 2), которая формируется в результате торгов на бирже в Роттердаме (Нидерланды), вместе со стоимостью транспортировки этого угля на внутренний рынок (так называемая формула "Роттердам плюс доставка").

По мнению НКРЭКУ, такая методика расчета устранит ручное регулирование цены, обеспечит независимость от поставок из зоны АТО и избавит Украину от проблем с накоплением достаточного количества угля для прохождения отопительного сезона.

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Как сообщал УНИАН, в апреле текущего года НКРЭКУ утвердила рыночную методику расчета оптовой цены электроэнергии, которая базируется на европейском индексе цен на уголь.

21 июня премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал, что намерен более детально разобраться с использованием формулы "Роттердам плюс" при закупке угля.

В ответ на поручение Гройсмана разобраться с формулой цены на уголь 13 июля 2016 года министр энергетики Игорь Насалик заявил, что Минэнергоугля закладывает в основу цены угля для отечественных потребителей среднюю стоимость топлива на бирже в Польше, а не в голландском Роттердаме, как предлагалось ранее.

Андрей Герус являлся членом НКРЭКУ с конца августа 2014 года до конца июня 2015 года, то есть до предложения и введения формулы "Роттерам плюс".