Украина импортировала угля на $900 миллионов, больше всего – из России

Украина за январь-август 2016 года импортировала каменного угля и антрацита в денежном выражении на 902,2 миллиона долларов, сообщает Государственная фискальная служба Украины.

Также сообщается, что уголь на 594,9 миллиона долларов был импортирован из России, на 132,7 миллиона долларов – из США, на 49,5 миллиона долларов – из Австралии. Из других стран Украина импортировала уголь на 125,2 миллиона долларов.

По данным Фискальной службы, за 8 месяцев 2016 года Украина экспортировала каменный уголь и антрацит в Словакию (на 18,1 миллиона долларов), Россию (7,1 миллиона долларов), Турцию (3,8 миллиона долларов) и другие страны (2,6 миллиона долларов).

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Как сообщал УНИАН, Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 года, когда вследствие военных действий на востоке страны полностью потеряла контроль над частью Донбасса, где расположено большинство шахт. После этого страна начала импортировать уголь.

В 2015 году Украина импортировала каменный уголь и антрацит на общую сумму 1,632 миллиарда долларов. Крупнейшими поставщиками угля для Украины были Россия, США и Казахстан.

В конце июля Кабмин утвердил план мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2016-2017 годов, согласно которому планируется накопить на складах ТЭС и ТЭЦ 2,8 миллиона тонн угля (1,4 миллиона тонн угля антрацитовой группы и 1,4 миллиона тонн угля газовой группы) до 1 ноября 2016 года. В тоже время запасы угля на складах ТЭС 5 сентября, по данным компании "Укрэнерго", составили всего 950 тысяч тонн.

4 августа министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик сообщил, что 20-21 августа в один из портов Украины ожидается прибытие корабля со 130 тыс. тонн угля из Южно-Африканской республики.

25 августа в морской торговый порт "Южный" встал под разгрузку балкер (судно для перевозки насыпных грузов) Coronis с 71,7 тысячи тонн энергетического угля из ЮАР, которое привезло уголь для нужд энергокомпании "Центрэнерго".