"Газпром" снова попросил Украину увеличить на 20% транзит газа

Российский газовый монополист компания "Газпром" обратилась в НАК "Нафтогаз Украины" с просьбой обеспечить на 20% больший транзит газа, говорится в сообщении "Нафтогаза".

"Сегодня, 5 сентября, ОАО "Газпром" направило увеличенную на 20% заявку на транспортировку газа в Европу. Заявленный объем транзита составляет 282 миллиона кубометров в сутки", - сообщили в компании.

При этом в "Нафтогазе" уточнили, что масштаб заявки в несколько раз превышает предусмотренный контрактом с российской компанией.

"Несмотря на это, Украина выполнит эту заявку в полном объеме", - подчеркнули в госхолдинге.

По доступной "Нафтогазу" информации, внезапное увеличение заявки связано с остановкой на ремонт трубопровода OPAL, который соединяет газопровод "Северный поток" с газотранспортной системой Германии и стран Центральной Европы.

Вместе с тем, "Нафтогаз" в очередной раз обращает внимание на несоблюдение "Газпромом" давления газа. В частности, на пункте соединения газотранспортных систем Писаревка, втором по объемам поступления газа из РФ, давление составляет 67,4 атм., что на 2,6 атм. ниже контрактного уровня. При этом "Газпром" обеспечил контрактный уровень давления на пункте соединения Суджа.

"В 2014 году "Газпром" в одностороннем порядке отказался от услуг балансировки "Укртрансгаза", регулирующих отношения сторон в подобных случаях. Выполнение сегодняшней заявки является доброй волей украинской стороны как добросовестного транзитера газа и надежного партнера ЕС", - отметили в "Нафтогазе".

В компании напомнили, что за январь-август текущего года через газотранспортную систему Украины для европейских потребителей поступило 50,2 миллиарда кубометров природного газа, что на 19% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

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"Украинский "Прямой поток" остается наиболее надежным и востребованным маршрутом транспортировки российского газа в европейском направлении", - подытожили в госкомпании.

Как сообщал УНИАН, в августе "Газпром" обратился в государственную компанию "Укртрансгаз", которая является оператором отечественной газотранспортной системы, с просьбой обеспечить увеличенные объемы транзита газа через Украину из-за ремонта системы газопроводов "Северный поток".

Тогда оператор газотранспортной системы Украины подтвердил выполнение такой заявки в пределах контрактных обязательств, однако российская сторона не осуществила необходимых действий по соблюдению контрактных давлений на пограничных газоизмерительных станциях.

Ранее госхолдинг "Нафтогаз Украины" заявлял, что частые нарушения "Газпромом" условий контракта по обеспечению давления газа в украинской ГТС подрывают стабильный транзит газа в страны Европейского Союза.

"Нафтогаз" предполагает, что "Газпром" не в состоянии стабильно поддерживать давление в системе на необходимом уровне из-за неудовлетворительного состояния части российской газотранспортной инфраструктуры.

При этом в компании заверили, что Украина готова и в дальнейшем добросовестно выполнять свои обязательства по транзиту газа в ЕС на условиях, определенных действующим контрактом.