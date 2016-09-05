Украина с начала года увеличила экспорт электроэнергии почти на 7%

Украина в январе-августе 2016 года увеличила экспорт электроэнергии (в денежном выражении) по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 6,6% - до 109,5 миллиона долларов, сообщает Государственная фискальная служба (ГФС).

По данным ведомства, 75,7% выручки от экспорта пришлось на поставки электроэнергии в Венгрию. Около 23,9% от общего объема экспорта электроэнергии пришлось на Польшу и менее 0,3% – на Молдову.

В августе Украина экспортировала электроэнергию в Венгрию на 10,4 миллиона долларов, в Польшу – на 678 тысяч долларов.

При этом сообщается, что импорт электроэнергии по итогам 8 месяцев составил 2,8 миллиона долларов, что в 20 раз меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

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Как сообщал УНИАН, Украина за 2015 год сократила валютную выручку от экспорта электроэнергии в 3,2 раза по сравнению с предыдущим годом – до 150,1 миллиона долларов с 487,2 миллиона долларов.

Крупнейший в Украине частный энергохолдинг ДТЭК, подконтрольный бизнесмену Ринату Ахметову, выкупил на годовом аукционе по экспорту электроэнергии в 2016 году доступ к пропускной способности сечения Украины мощностью 2,125 ГВт, что составляет 88% всей мощности.

4 июля 2016 года глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк сообщил, что считает риторическим вопрос о конкурентности цен на электроэнергию в Украине, так как цены в Украине для бытовых потребителей ниже, чем в передовых странах Евросоюза, в 10 раз, а для небытовых – в два раза.