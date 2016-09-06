Нефть дорожает на заявлениях Саудовской Аравии и РФ

Мировые цены на нефть во вторник растут, продолжая положительную динамику предыдущей торговой сессии, на фоне договоренностей России и Саудовской Аравии по сотрудничеству в рамках поддержки рынка нефти, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

"По состоянию на 07:36 стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,23% - до 47,74 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 1,96% - до 45,31 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

В понедельник Россия и Саудовская Аравия договорились о совместных действиях для поддержания стабильности на рынке нефти на короткий период и обеспечения устойчивого уровня инвестиций в долгосрочной перспективе. Соответствующее заявление подписали министры энергетики стран Александр Новак и Халид Аль-Фалих.

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"Заявление в целом оптимистично было воспринято рынками на фоне предстоящего в сентябре в Алжире XV международного энергетического форума, в кулуарах которого страны ОПЕК планируют провести неофициальное совещание. Ожидается, что на этой встрече ОПЕК возобновит переговоры о заморозке со странами, входящими и не входящими в картель. Однако многие инвесторы сохраняют скептицизм в отношении успеха данной встречи", - отмечает издание.

Аль-Фалих в понедельник отметил, что с оптимизмом настроен на сотрудничество с другими странами в преддверии встречи в Алжире. Он добавил, что заморозка уровня добычи не единственный способ борьбы с переизбытком предложения на рынке.