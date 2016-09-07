Нефть дорожает на фоне новостей о возможной заморозке добычи

Мировые цены на нефть в среду растут на фоне новостей о готовности ряда стран-производителей нефти к возможной заморозке уровня добычи, свидетельствуют данные торгов.

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По состоянию на 08.10 стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,7% - до 47,59 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,67% - до 45,13 доллара за баррель, сообщает Прайм.

Во вторник глава МИД Саудовской Аравии заявил, что королевство будет соблюдать принцип заморозки уровня добычи нефти в случае достижения соответствующих договоренностей. При этом, он отметил, что достижению соглашения может помешать Иран, который стремится увеличить добычу.

Кроме того, представитель министерства нефти Ирака Асем Джихад заявил во вторник, что страна безусловно примет участие во встрече ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти) в Алжире и выступает за любые решения, способствующие выравниванию цен на нефть. Он также отметил, что Ирак будет принимать участие во всех встречах стран-производителей

Страны ОПЕК планируют провести неофициальное совещание в кулуарах XV международного энергетического форума в Алжире, который пройдет с 26 по 28 сентября. Ожидается, что на этой встрече ОПЕК возобновит переговоры о заморозке уровня добычи со странами, входящими и не входящими в картель.