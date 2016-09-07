Словакия обещает содействовать Украине в реверсе максимальных объемов газа

Словакия готова оказать Украине содействие в реверсе максимальных объемов газа.

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Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, состоявшейся в рамках 26-го Экономического форума в г. Крыница-Здруй 6 сентября, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

"Мы абсолютно заинтересованы в увеличении сотрудничества, в частности, в энергетической сфере, в транзите газа, добыче газа", - подчеркнул Гройсман.

Глава правительства обозначил главные приоритеты углубления сотрудничества со Словакией, среди которых развитие совместных инфраструктурных проектов, реформа украинской таможни, в частности, формирование совместных баз данных, развитие проектов по пересечению границы, а также привлечение словацкого бизнеса в Украину.

В свою очередь Фицо заверил в готовности правительства Словакии оказать содействие в реверсе максимальных объемов газа в Украину.

Также Фицо выразил готовность максимально содействовать транспортировке каспийской нефти через территорию Словакии и Украины на чешский нефтеперерабатывающий завод в г. Кралупы.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году, по данным «Укртрансгаза», Украина импортировала из Словакии наибольшие объемы газа - 9,7 млрд куб. м, из Венгрии и Польши - 0,5 и 0,1 млрд куб. м соответственно.