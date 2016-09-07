Система управления ГТС Украины полностью соответствует уровню ведущих европейских компаний - "Укртрансгаз"

Система управления производственными процессами украинской газотранспортной системы для надежного и эффективного предоставления услуг по транспортировке и хранению природного газа сертифицирована по 4 международным стандартам, что соответствует уровню компаний-операторов ГТС Германии, Франции и Словакии.

Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".

"Оператор ГТС Украины входит в четверку европейских газотранспортных компаний, которые внедрили и сертифицировали четыре и более системы управления производственными процессами, которые имеют международное признание во всем мире. Наряду с "Укртрансгазом", в четверку лучших вошли французская GRTgaz, словацкая Eustream S.A. и немецкая E.ON.", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в компании на сегодня действуют 4 стандарта - система управления качеством (ISO 9001), система экологического управления (ISO 14001), система энергетического менеджмента (ISO 50001), система управления безопасностью труда (OHSAS 18001). Такие же 4 стандарта соблюдаются европейскими операторами ГТС (компаниями GRTgaz, Eustream S.A. и E.ON.).

Согласно сообщению, внедрение этих стандартов повысило эффективность использования компанией энергетических ресурсов и снизило ее затраты на производство.

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"Сертификация интегрированной системы управления… предоставляет заказчикам услуг по транспортировке и хранению природного газа независимое, обоснованное подтверждение и уверенность в том, что "Укртрансгаз" - надежный партнер, который гарантирует выполнение контрактных обязательств и обеспечивает эффективность и бесперебойность работы ГТС Украины", - отметила пресс-служба.

Справка УНИАН. "Укртрансгаз" эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 миллиард кубометров. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС, а также импортируется в Украину, как с России, так и из стран ЕС. 100% акций "Укртрансгаза" находятся в собственности НАК "Нафтогаз Украины".