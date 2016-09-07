Нефть дорожает из-за слабого доллара

Мировые цены на нефть продолжают расти на фоне небольшого снижения курса доллара к мировым валютам, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

"По состоянию на 13:52 стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,23% - до 47,84 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 1,25% - до 45,42 доллара за баррель. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,04%, до 94,82 пункта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что доллар в легком минусе к мировым валютам на фоне сокращения вероятности увеличения процентной ставки ФРС США на ближайшем заседании в сентябре. Шансы на такой шаг в настоящий момент оцениваются рынком в 24%, в то время как 5 сентября трейдеры считали, что это может произойти с вероятностью в 32%. На настроения инвесторов повлияли слабые данные статистики по индексу деловой активности в сфере услуг в США.

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"В то же время, рынок продолжает отыгрывать новости о том, что страны-нефтепроизводители могут прийти к соглашению по уровню добычи. Так, во вторник глава МИД Саудовской Аравии заявил, что королевство будет соблюдать принцип заморозки уровня добычи нефти в случае достижения соответствующих договоренностей. При этом некоторые трейдеры скептически расценивают вероятность такого сценария", - подчеркивает издание.

"Рынок начинает уставать от разговоров и хочет увидеть действия. Действия представляются маловероятными, но все равно, договоренность о сотрудничестве между Россией и Саудовской Аравией является позитивным шагом", - приводит газета The Wall Street Journal слова главного аналитика в Energy Aspects Амриты Сен (Amrita Sen).