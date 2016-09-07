Кабмин уволил замминистра энергетики Светелика

Кабинет министров Украины уволил с должности заместителя министра энергетики и угольной промышленности Александра Светелика, который занимал эту должность с декабря 2014 года.

Об этом говорится в распоряжении правительства №634-р от 31 августа 2016 года.

"Освободить Светелика Александра Дмитриевича от должности заместителя министра энергетики и угольной промышленности Украины по собственному желанию", - говорится в документе.

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Как сообщал УНИАН, Светелик в 1999 году возглавлял Национальную комиссию регулирования энергетики (НКРЭ), работал замминистра топлива и энергетики (в 2000 и 2004 годах), а также занимал должность руководителя управления энергетической безопасности аппарата СНБО.

Светелик родился в 1951 году в Иваново (Россия), где получил инженерное образование в сфере энергетики, трудовую деятельность начал в энергокомпании "Киевэнерго".