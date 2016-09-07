В "Газпроме" заявили о получении "первых разрешений" на "Турецкий поток"

Российский газовый гигант "Газпром" заявил, что получил по дипломатическим каналам "первые разрешения" органов власти Турецкой Республики на реализацию газопровода "Турецкого потока" по дну Черного моря в обход Украины.

Как сообщили УНИАН в управлении информации компании, по итогам состоявшихся на прошлой неделе переговоров председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера и министра энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Берата Албайрака была достигнута договоренность о скорейшем завершении всех необходимых подготовительных процедур для начала реализации проекта.

"Начало выдачи разрешений является позитивной новостью для "Газпрома". Данный шаг турецкой стороны отражает заинтересованность турецкого правительства в проекте "Турецкий поток" и свидетельствует о переходе к его практической реализации", - сказал Миллер.

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Как сообщал УНИАН, в декабре 2014 года между Москвой и Анкарой была достигнута договоренность о строительстве газопровода между Россией и Турцией по дну Черного моря. Проект, названный "Турецким потоком", предполагал прокладку четырех ниток общей мощностью 63 миллиона кубометров газа в год. Изначально планировалось, что 16 миллионов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальной объем будет распределяться через газовый узел на границе с Грецией.

После конфликта между Москвой и Анкарой из-за сбитого российского самолета в ноябре 2015 года реализация проекта была приостановлена.

26 июля 2016 года Турция объявила о готовности приступить к строительству первой нитки газопровода "Турецкий поток".

Министр экономики страны Нихат Зейбекчи заявил, что "существуют политические решения об урегулировании вопроса по дальнейшей реализации проекта". По его словам, тема строительства черноморского газопровода сейчас обсуждается на переговорах с российской стороной.

10 августа Президент России Владимир Путин заявил, что строительство первой части газопровода "Турецкий поток" в обход Украины для нужд Турции может начаться "в самое ближайшее время", строительство второй части для поставок в ЕС будет согласовываться с Еврокомиссией.

Газопровод пройдет 660 км в старом коридоре "Южного потока" и 250 км в новом коридоре в направлении европейской части Турции.

19 августа глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что Украина может потерять 15 миллиардов кубометров из нынешних 70 миллиардов кубометров транзита российского природного газа через свою территорию вследствие строительства Россией газопровода "Турецкий поток".