Суд запретил Госгеонедр приостанавливать действие лицензий "Укрнафты"

Окружной административный суд Киева запретил Государственной службе геологии и недр (Госгеонедр) Украины приостанавливать действие специальных разрешений крупнейшей в стране нефтедобывающей компании "Укрнафта" из-за наличия у компании налогового долга по рентной плате за пользование недрами.

Об этом говорится в определении суда от 31 августа 2016 года по иску, в котором "Укрнафты" оспаривала приказ Госгеонедр №271 от 23 августа о приостановке действия спецразрешений на добычу углеводородов на трех месторождениях в Полтавской области.

Как отмечается, суд также остановил действие данного приказа.

"Суд соглашается с доводами истца, что остановка работ по добыче полезных ископаемых на Харьковцевском, Глинско-Розбышевском и Рудовско-Червонозаводском месторождениях может привести к резкому уменьшению дохода, а также к невозможности уплаты налогов и других обязательных платежей в госбюджет, потерь добычи углеводородов", - говорится в решении суда.

Кроме того, в документе подчеркивается, что в случае остановки лицензий возникает риск невозможности возобновить добычу на данных месторождениях.

Как сообщал УНИАН, в конце августа Госгеонедр активизировала работу по приостановке действия спецразрешений для "Укрнафты". Так, 23 августа госслужба издала приказ о приостановке действия трех спецразрешений в связи с задолженностью компании по выплате рентной платы. 30 августа Госгеонедр уведомила "Укрнафту" о приостановке спецразрешений с 1 сентября этого года. В ответ на это в компании отметили, что такие меры приведут к уменьшению доходов компании и усложнят возможность выплаты налогового долга. И если сторонам не удастся достичь консенсуса в данном вопросе, то компания воспользуется правом защищать свои интересы в суде.

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Далее "Укрнафта" сообщила о том, что приостановка 14 спецразрешений, которую также инициировала Госгеонедр, приведет к снижению объемов добычи компанией углеводородов (из расчета 285 тысяч тонн нефти с газовым конденсатом и 135 миллионов кубометров газа в год), увольнению 1,8 тысячи человек, а также лишит государственный бюджет налоговых поступлений.

Справка УНИАН. "Укрнафта" - крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится около 70% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине. "Укрнафта" является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.

Акции "Укрнафты" включены в листинг Украинской биржи (УБ) и фондовой биржи ПФТС (Киев). Депозитарные расписки на акции "Укрнафты" торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.

Компания в 2015 году получила чистый убыток в размере 5,44 миллиарда гривень по сравнению с прибылью в размере 1,265 миллиарда гривень в 2014 году.