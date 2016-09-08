Санкции США могут сорвать планы "Газпрома" по строительству "Северного потока-2" – СМИ

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заверил, что расширение санкций США против России, которые были введены из-за войны против Украины, "не скажется на деятельности" российского энергетического гиганта.

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Но среди более чем сотни российских компаний, которые на прошлой неделе Министерство финансов США занесло в свой "черный список", было немало подразделений "Газпрома". И это может сильно ударить по планам России проложить вторую ветку газотранспортной системы "Северный поток" через Балтию в Германию.

Об этом пишет Gazeta Wyborcza, добавляя, что под санкции США попала компания Achim Development, которой принадлежат газовые месторождения в Сибири. "Газпрому" принадлежит контрольные 51% акций этой компании, еще 25% - принадлежит зарегистрированной в Нидерландах фирме Gazprom Achim B. V. Этот пакет российская компания предложила австрийскому государственному концерну OMV в обмен на неизвестные до сих пор австрийские активы.

Сейчас эта сделка под вопросом, поскольку Achim Development теперь в санационном списке США. Поэтому австрийский OMV вряд ли захочет его акции. А это бьет по дальнейших планах "Газпрома".

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Предварительное соглашение об обмене активами между российской и австрийской компаниями было подписано год назад. Тогда же, во время встречи во Владивостоке, "Газпром" подписал с OMV, немецкими концернами BASF и Uniper, а также британско-нидерландской компанией Shell и французской Engie соглашение о создании международной компании для построения "Северного потока-2", передает ZN.UA.

Такая последовательность событий указывает на то, что покупка 25% сибирских месторождений "Газпрома" австрийской госкомпанией должна была запечатать ее участие в проекте построения новой ГТС через Балтию. Однако, теперь из-за санкций США это вряд ли произойдет.

В середине августа план создания международной компании для построения "Северного потока-2" рассыпался. "Газпром" и его партнеры отозвали заявку на получение разрешения на ее создание из-за решения Управления по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей Польши, в котором было указано, что "Северный поток-2" может закрепить доминирование российской компании в стране. А теперь и австрийский партнер "Газпрома" из-за санкций не будет участвовать в этом процессе.

Напомним, 1 сентября США расширили списки физических и юридических лиц, на которых наложены санкции за причастность к российской агрессии и оккупации украинских территорий. В список также попали компании, работающие в аннексированном Крыму. 17 июня Совет ЕС принял решение о продлении ограничительных меры за аннексию Крыма Россией до 23 июня 2017 года.