Оккупированные территории Донбасса задолжали за электроэнергию около 24 миллиардов
Глава "Укрэнерго" отметил, что львиная доля задолженности приходится на Луганскую область.
Неподконтрольные украинским властям территории Донецкой и Луганской областей задолжали за поставленную электроэнергию порядка 24 миллиардов гривень.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил глава госкомпании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.
"За весь период НКТ (неподконтрольные территории) задолжали за электроэнергию порядка 24 миллиардов гривень", - сказал он.
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По словам Ковальчука, львиная доля задолженности приходится на Луганскую область.
"80-90% это Луганская область, а Донецкая - значительно меньше", - сказал он.
При этом Ковальчук отметил, что с начала текущего года прирост задолженности НКТ за электроэнергию составил 1 миллиард гривень.