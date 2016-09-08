Оккупированные территории Донбасса задолжали за электроэнергию около 24 миллиардов

Неподконтрольные украинским властям территории Донецкой и Луганской областей задолжали за поставленную электроэнергию порядка 24 миллиардов гривень.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил глава госкомпании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

"За весь период НКТ (неподконтрольные территории) задолжали за электроэнергию порядка 24 миллиардов гривень", - сказал он.

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По словам Ковальчука, львиная доля задолженности приходится на Луганскую область.

"80-90% это Луганская область, а Донецкая - значительно меньше", - сказал он.

При этом Ковальчук отметил, что с начала текущего года прирост задолженности НКТ за электроэнергию составил 1 миллиард гривень.