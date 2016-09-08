Кабмин поручил увеличить запасы газа в хранилищах до 17 миллиардов кубов

Кабинет министров Украины поручил разработать и утвердить график закачки природного газа в украинские подземные хранилища (ПХГ), согласно которому запасы на 1 ноября 2016 года должны составить 17 млрд куб. м.

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Соответствующее решение закреплено в распоряжении Кабмина №638-р от 31 августа, опубликованном на сайте правительства.

«Указанный объем позволит обеспечить потребителей (промышленных, ТКЭ, ТЭЦ, бюджетные учреждения и население) природным газом в условиях значительного снижения температуры воздуха в зимний период 2016/17 годов», - говорится в сообщении.

График должен быть разработан и утвержден Минэнергоугля, Минэкономразвития, Минфином и НАК "Нафтогаз Украины" до 15 сентября.

Согласно данному распоряжению, тепловые электростанции (ТЭС) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) должны к 1 ноября накопить на складах 133 тыс. тонн мазута в качестве резервного топлива.

Как сообщал УНИАН, после завершения отопительного сезона Украина перестала выбирать газ из подземных хранилищ и с 7 апреля начала пополнять объемы «голубого топлива» в хранилищах.

Украина планировала в августе-сентябре закачать в хранилища в общей сложности порядка 3,3-3,4 млрд куб. м газа и к отопительному сезону довести запас топлива до 14-14,5 млрд куб. м.

Госхолдинг "Нафтогаз Украины" планирует закупать часть импортного газа за собственные средства, а также с помощью кредита Европейского банка реконструкции и развития на сумму 300 млн долл.

В конце июля Кабмин утвердил план мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2016-2017 годов, согласно которому планируется накопить на складах ТЭС и ТЭЦ 2,8 млн тонн угля (1,4 млн тонн угля антрацитовой группы и 1,4 млн тонн угля газовой группы) до 1 ноября 2016 года.