Ирак сообщил ОПЕК на каком уровне готов заморозить добычу нефти

Ирак, второй по величине производитель нефти в ОПЕК, сообщил странам-членам организации, на каком уровне добычи "черного золота" готов согласиться на заморозку, сообщает Прайм со ссылкой на главу иракской государственной компании State Oil Marketing Organization (SOMO) Фалаха аль-Амри (Falah Al-Amri).

"Мы назвали им цифру, на которой мы могли бы заморозить. Производственные планы и заморозка не противоречат друг другу. Если заморозка означает более высокие цены, то это компенсирует приостановку наращивания добычи", - сказал аль-Амри.

По его словам, страна готова поддержать заморозку добычи "в течение определенного периода". Более подробную информацию об уровне, на котором Ирак планирует приостановить производство, он не сообщил, пишет агентство.

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Он также отметил, что нефтедобыча страны будет продолжать расти примерно на 100-150 тысяч баррелей в день ежегодно в ближайшей перспективе. Ирак планирует нарастить добычу до 6 миллионов баррелей в день к 2020 году. В настоящее время, по оценкам агентства, страна добывает примерно 4,48 миллиона баррелей ежедневно.

"Ирак не хочет наводнить рынок нефтью, другие, возможно, хотят, но не мы. Мы не торопимся. Мы просто хотим увеличить наше производство умеренными темпами", - подчеркнул аль-Амри.

В конце сентября в Алжире пройдет международный энергетический форум, в рамках которого ОПЕК планирует провести неофициальную встречу. Как ожидается, на встрече будут возобновлены переговоры о заморозке уровня добычи нефти между странами ОПЕК и другими нефтедобывающими государствами. Весной в Дохе такие переговоры не увенчались успехом, в том числе из-за разногласий внутри ОПЕК.